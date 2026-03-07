Giriş
    Volkswagen'in büyük atılım diye sunduğu motor Çin'de alay konusu oldu

    Volkswagen'in daha önce çevre düşmanı ve modası geçmiş olarak nitelendirdiği menzil uzatıcı teknolojiyi yeni SUV modelinde kullanmak zorunda kalması, Çinli rakipleri tarafından alay konusu yapıldı.

    Volkswagen'in büyük atılım diye sunduğu motor Çin'de alay konusu Tam Boyutta Gör
    Çin'de elektrikli araç yarışında yerli üreticilerin gerisinde kalan Volkswagen, menzil uzatıcılı (EREV) yeni SUV modeli ID. Era 9X'in tanıtımında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Alman devinin "altın menzil uzatıcı" olarak sunduğu teknoloji, Çinli üretici Li Auto tarafından sosyal medyada alay konusu haline getirildi.

    Olayın perde arkası Volkswagen'in geçmişte sergilediği sert tutuma uzanıyor. 2020 yılında Volkswagen Çin yöneticileri, menzil uzatıcılı araç teknolojisini "demode" ve "çevreye zararlı" olarak nitelendirmişti. Ancak Çin pazarında yerel rakiplerine karşı kan kaybeden ve elektrikli araç yarışında geriye düşen Alman üretici, strateji değiştirerek aynı teknolojiyi benimsemek zorunda kaldı.

    Volkswagen'in büyük atılım diye sunduğu motor Çin'de alay konusu Tam Boyutta Gör
    Li Auto, Volkswagen'in bu geri adımını kaçırmayarak sosyal medyada iğneleyici bir mesaj paylaştı. Firma konuyla ilgili olarak "Volkswagen'i modası geçmiş, çevreye çok zararlı ve geliştirme potansiyeli düşük olarak nitelendirdiği bir teknolojiyi sadece 6 yılda seri üretime geçirebildiği için tebrik ederiz!" ifadelerini kullandı.

    15 yıllık motor, modern atılım olarak geri döndü

    Volkswagen’in Mart ayında ön satışa sunacağı ID. Era 9X modelinin kalbinde, SAIC Volkswagen tarafından üretilen EA211 kodlu motor yer alıyor. Bu motor aslında 15 yıl önce piyasaya sürülen ve sadece Çin'de 20 milyon adet satan efsanevi içten yanmalı motor serisinin modernize edilmiş bir versiyonu. EA211 1.5T EVO II turboşarjlı varyantı temel alınarak geliştirildi.

    Volkswagen'in büyük atılım diye sunduğu motor Çin'de alay konusu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen yeni amiral gemisi SUV modeliyle Çin'deki kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor. ID. Era 9X, 65 kWh'lik bataryasıyla, içten yanmalı motor devreye girmeden önce 400 km'den fazla elektrikli menzil sunuyor. Araç piyasaya sürüldükten sonra Çin'de satılan en uzun menzilli EREV modellerinden biri olacak. Alman marka bir dönem eleştirdiği bu teknolojiden medet umarak Çin'deki pazar payını artırmaya çalışacak.
