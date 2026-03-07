Volkswagen'in büyük atılım diye sunduğu motor Çin'de alay konusu oldu

Olayın perde arkası Volkswagen'in geçmişte sergilediği sert tutuma uzanıyor. 2020 yılında Volkswagen Çin yöneticileri, menzil uzatıcılı araç teknolojisini "demode" ve "çevreye zararlı" olarak nitelendirmişti. Ancak Çin pazarında yerel rakiplerine karşı kan kaybeden ve elektrikli araç yarışında geriye düşen Alman üretici, strateji değiştirerek aynı teknolojiyi benimsemek zorunda kaldı.
15 yıllık motor, modern atılım olarak geri döndü
Volkswagen’in Mart ayında ön satışa sunacağı ID. Era 9X modelinin kalbinde, SAIC Volkswagen tarafından üretilen EA211 kodlu motor yer alıyor. Bu motor aslında 15 yıl önce piyasaya sürülen ve sadece Çin'de 20 milyon adet satan efsanevi içten yanmalı motor serisinin modernize edilmiş bir versiyonu. EA211 1.5T EVO II turboşarjlı varyantı temel alınarak geliştirildi.
