Volkswagen'in Çin'deki düşüşü sürüyor: 2025'te satışlar %8 azaldı

Model bazında bakıldığında, Volkswagen Passat benzinli B-segmenti araçlar arasında liderliğini sürdürüyor. Audi markası ise altı yıl aradan sonra lüks benzinli otomobil satışlarında yeniden zirveye çıktı. Bu başarıda, C-segmentindeki en çok satan lüks benzinli sedan olan Audi A6L önemli rol oynadı.
Küresel satışlar sabit seyretti
Küresel ölçekte Volkswagen Grubu’nun 2025 yılındaki toplam araç teslimatları yıllık bazda %0,5 azalarak 8,98 milyon adet olarak gerçekleşti. Buna karşın, tamamen elektrikli araç teslimatları %32 artarak 983.100 adede ulaştı ve bu araçlar grubun toplam küresel satışlarının %10,9’unu oluşturdu.
2025’in dördüncü çeyreğinde ise Grup’un toplam araç teslimatları %4,9 azalarak 2,38 milyon adede geriledi.. Aynı dönemde Çin pazarındaki teslimatlar 719.800 adetle, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,4 oranında geriledi.
Bu sene Çin'de 20'den fazla elektrikli model piyasaya sürecek
Öte yandan Volkswagen Grubu, Kasım 2025’te Almanya dışındaki ilk kapsamlı Ar-Ge ve test merkezini Çin’de faaliyete geçirdi. Geleceğe yönelik planlar kapsamında şirket, 2026 yılında Çin’de 20’den fazla tamamen elektrikli, şarj edilebilir ve menzil uzatıcılı modeli pazara sunmayı hedefliyor.
Volkswagen Grubu, 2027 yılına kadar Çin'de 30'dan fazla elektrikli ve hibrit model sunmayı planlarken, 2030 itibarıyla bu sayıyı yaklaşık 50 yeni enerji aracına çıkarmayı amaçlıyor. Bu araçların yaklaşık 30'unun tamamen elektrikli olması öngörülüyor.