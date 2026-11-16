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    Volkswagen’den 580 km menzilli yeni elektrikli sedan: ID. Aura L5

    Volkswagen, Çin’deki elektrikli model ailesine yeni bir sedan ekliyor. 580 km’ye kadar menzil sunan ID. Aura L5, çerçevesiz kapıları ve 310 kW’a ulaşan gücüyle dikkat çekiyor.

    Volkswagen’in elektrikli sedanı ID. Aura L5 ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, yeni elektrikli sedanı ID. Aura L5’i Çin’de ön siparişe açtı. Yıl bitmeden satışa sunulması beklenen modelin fiyatı henüz açıklanmadı. ID. Aura L5, Volkswagen’in Çin pazarı için geliştirdiği CMP elektrikli platformunu kullanıyor.

    4.883 mm uzunluğa, 1.881 mm genişliğe ve 1.506 mm yüksekliğe sahip ID. Aura L5’in aks mesafesi 2.820 mm. Eğimli tavan çizgisiyle coupe görünümüne yaklaşan modelde çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve arka camla birlikte açılan elektrikli bagaj kapağı bulunuyor. Bagaj hacmi 525 litre; arka koltuklar yatırıldığında 1.200 litreye ulaşıyor.

    310 kW güç, 580 km menzil

    ID. Aura L5, tek ve çift motorlu seçeneklerle sunuluyor. Tek motorlu versiyon 155 kW güç üretirken azami hızı 175 km/s olarak açıklanıyor. Çift motorlu versiyonda ise toplam güç 310 kW’a çıkıyor. Lityum demir fosfat (LFP) bataryalar kullanan model için Çin’in CLTC ölçüm standardına göre 580 km menzil açıklanıyor.

    LiDAR destekli sürüş asistanı

    Volkswagen’in elektrikli sedanı ID. Aura L5 ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Tavandaki LiDAR, Volkswagen’in HS8 sürüş destek sisteminin bir parçası. Horizon Robotics’in Journey 6H işlemcisinden güç alan sistem; şehir içinde ve otoyolda navigasyon destekli sürüşün yanı sıra çeşitli otomatik park işlevleri sunuyor.

    Kabinde 15,6 inçlik 2.5K multimedya ekranı, 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve 25,8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor. Multimedya sistemi CarPlay, HiCar ve Carlink bağlantılarını destekliyor.

    Isıtma, havalandırma ve hafıza işlevlerine sahip koltuklar, orta konsoldaki soğutma ve ısıtma bölmesi ile 14 hoparlörlü ses sistemi de açıklanan donanımlar arasında.

    ID. Aura L5’in fiyatı satış başlangıcında netleşecek. Aynı ailenin SUV modeli ID. Aura T6, Çin’de 129.900 yuandan (19.470 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

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