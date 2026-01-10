Giriş
    Volkswagen tarihinin en büyük SUV modeli ortaya çıktı: 100 km'de 6 litre yakıyor

    Volkswagen'in SAIC ortaklığıyla geliştirdiği şimdiye kadarki en büyük SUV modeli olan ID. Era 9X'un ilk fotoğrafları yayınlandı. Araç batarya seviyesi düştüğünde 100 km’de 5.95 litre yakıt tüketiyor.

    Volkswagen'in en büyük SUV aracı ortaya çıktı: 6 litre yakıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, SUV segmentindeki sınırları zorlamaya devam ediyor. Alman otomobil devinin Çinli ortağı SAIC ile birlikte geliştirdiği ID. Era 9X, gün yüzüne çıktı. Markanın şimdiye kadarki en büyük SUV modeli olma özelliğini taşıyan araç, Nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

    Geçtiğimiz yıl Şanghay Otomobil Fuarı'nda sergilenen konsept versiyonuna büyük ölçüde sadık kalan bu devasa SUV yüksek kaput yapısı, sade gövde çizgileri ve uçtan uca uzanan ince LED farları ile dikkat çekiyor. Geleneksel radyatör ızgarasının yerini alan kapalı panel de gözden kaçmayan detaylar arasında.

    Volkswagen'in en büyük SUV aracı ortaya çıktı: 6 litre yakıyor Tam Boyutta Gör
    ID. Era 9X, boyutlarıyla Volkswagen ürün gamında yeni bir standart belirliyor. 5.207 mm uzunluğa, 1.997 mm genişliğe ve 1.810 mm yüksekliğe sahip olan aracın aks mesafesi 3.070 mm olarak açıklandı. Bu ölçüleriyle Teramont ve Talagon gibi modelleri geride bırakan yeni SUV, 2.600 ile 2.700 kg arasında bir ağırlığa sahip.

    ID. Era 9X'in iç mekanı henüz gösterilmese de, altı koltuklu bir düzene sahip olacağı biliniyor. Ayrıca LiDAR destekli yarı otonom sürüş sistemi ile donatılacak. En çok konuşulan özelliği ise dev boyutlarına rağmen sunduğu yakıt verimliliği. Motor tarafında şarj edilebilir (plug-in) hibrit altyapı öne çıkıyor.

    Volkswagen'in en büyük SUV aracı ortaya çıktı: 6 litre yakıyor Tam Boyutta Gör

    Motor üniteleri ve verimlilik

    Tüm versiyonlarda güç ünitesinin merkezinde 141 beygir güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor var. Bu ünite doğrudan tekerlekleri değil, elektrik sistemini besleyen bir jeneratör olarak görev yapıyor. Arkadan itişli versiyonda 295 beygir gücünde bir elektrik motoruna yer verilmiş. Batarya seviyesi minimumdayken bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede yalnızca 5.95 litre. Batarya seçeneğine göre araç tamamen elektrikli modda 267 ila 340 kilometre arasında menzil sunabiliyor.

    Dört tekerlekten çekişli model ise çift elektrik motoruyla toplam 510 beygir güç üretiyor. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 6.27 litre seviyesinde. Elektrikli sürüşte 321 kilometre menzil vaat ediyor. Tüm ID. Era 9X versiyonlarında maksimum hız 200 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın resmi tanıtımının Nisan ayında yapılması ve seri üretimin de aynı ay içerisinde başlaması bekleniyor.

