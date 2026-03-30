    Volkswagen'in en büyük SUV'si Çin'de ön siparişe açıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Volkswagen'ın şimdiye kadarki en büyük SUV modeli olan ID. Era 9X, Çin'de ön siparişe açıldı. Alman üreticinin Çinli SAIC Motor ilebirlikte geliştirdiği 5.2 metrelik araç, 329.800 yuandan (47.700 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

    Volkswagen ID. Era 9X özellikle Çin pazarındaki büyük aile SUV segmentine hitap etmek için geliştirildi. Bu segmentte Li Auto L9, Aito M9, Denza D9 ve Lynk & Co 900 gibi güçlü rakipler bulunuyor.

    Volkswagen ID. Era 9X neler sunuyor?

    Boyutlarına bakıldığında araç 5207 mm uzunluk, 1997 mm genişlik ve 1810 mm yükseklik ölçülerine sahip. 3.070 mm aks mesafesiyle oldukça geniş bir iç hacim sunan model, örneğin BMW X7’den bile 26 mm daha uzun.

    Tasarım tarafında araç, aktif hava girişleri, bölünmüş far yapısı, tavana yerleştirilmiş LiDAR sensörü, gizli kapı kolları ve boydan boya uzanan arka stop şeridi dikkat çekiyor. Ayrıca yumuşak kapanan kapılar, elektrikli yan basamaklar ve çok kollu jantlar gibi detaylar da mevcut. Aerodinamik açıdan da iddialı olan modelin sürtünme katsayısı 0.253 Cd seviyesinde. 

    İç mekanda 2+2+2 düzeninde altı koltuk bulunuyor. Ön konsolda iki adet 15.6 inçlik ekran ve ince bir dijital gösterge paneli yer alıyor. Ayrıca baş üstü ekranı (head-up display) de sunuluyor. Arka tarafta ise kapı üzerindeki kaplama panellerine entegre edilmiş ekranlar dikkat çekiyor. İkinci sırada “zero-gravity” koltuklar, 27 hoparlörlü Era Sound sistemi ve 21.4 inçlik tavana monte ekran gibi lüks detaylar bulunuyor. Üçüncü sıra koltuklar elektrikli olarak katlanabiliyor. Bagaj hacmi standartta 210 litre, maksimumda ise 1.014 litreye ulaşıyor.

    Sürüş destek sistemleri tarafında araç, Momenta R7 platformunu kullanıyor ve şehir içi ile otoyolda otonom sürüş fonksiyonunu destekliyor. Donanım tarafında 192 hatlı LiDAR sensörü, 12 kamera, 12 ultrasonik radar ve mm dalga radarı bulunuyor.

    Teknik altyapıda ise araç bir “uzatılmış menzilli elektrikli araç” (EREV). Yani içten yanmalı motor doğrudan tekerleklere güç vermiyor, yalnızca jeneratör görevi görüyor. Kaput altında 1.5 litrelik EA211 motor yer alıyor ve 105 kW (141 hp) güç üretiyor. Aracın ortalama yakıt tüketimi 100 km’de 4.57 litre olarak açıklanıyor.

    Şu an satışa sunulan versiyonlar çift motorlu AWD sistemiyle geliyor ve 370 kW (496 hp) güç üretiyor. 51.1 kWh batarya ile 347 km saf elektrikli menzil (CLTC) sunulurken, içten yanmalı motor ile toplam menzil 1.611 km’ye ulaşıyor. Üst donanımda65.2 kWh batarya ile elektrikli menzil 406 km’ye, toplam menzil ise 1.651 km’ye çıkıyor. Bu versiyonun gücü 380 kW (510 hp) ve 0-100 km/s hızlanması 5.6 saniye olarak belirtiliyor.

    Volkswagen ID. Era 9X, standart olarak arka tekerlekten yönlendirme sistemiyle geliyor ve 4,85 metrelik bir dönüş yarıçapı sunuyor. Bu değer, Mini Hatch gibi küçük bir otomobilden bile daha iyi. Çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi sayesinde yerden yükseklik 150 mm’ye kadar ayarlanabiliyor ve sürekli değişken amortisör sistemi de konforu artırıyor.

    Volkswagen ID. Era 9X'in donanım ve fiyat seçenekleri ise şöyle:

    • Pro AWD: 329.800 yuan (47.715 dolar)
    • Max AWD: 359.800 yuan (52.055 dolar)
    • Ultra AWD: 379.800 yuan (54.950 dolar)

