Volkswagen'in ucuz elektrikli hamlesi tuttu: Satışlar beklentileri aştı

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Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobil ailesiyle Avrupa'da güçlü bir başlangıç yaptı. Şirket, yaklaşık üç ay önce tanıtılan giriş seviyesi elektrikli modelleri için 70 binden fazla sipariş aldığını ve talebin beklentilerin önemli ölçüde üzerine çıktığını açıkladı.

Dört model, ortak altyapı

Siparişlerin yaklaşık 25 bini Volkswagen ID. Polo modelinden gelirken, geri kalan bölüm Skoda Epiq ve Cupra Raval arasında paylaşıldı. Volkswagen, kısa süre önce ürün gamının dördüncü modeli olan Volkswagen ID. Cross'u da Avrupa'da satışa sundu. Böylece şirketin "Electric Urban Car Family" adını verdiği şehir odaklı elektrikli araç ailesi tamamlanmış oldu.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID. Cross ve Skoda Epiq, kompakt SUV/crossover tasarımıyla öne çıkarken, ID. Polo ile Cupra Raval ise daha geleneksel hatchback gövde tipini tercih eden kullanıcıları hedefliyor.

Dış tasarımları farklı olsa da dört model de aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Giriş seviyesinde sunulan 32 kWh lityum-demir-fosfat (LFP) batarya, yaklaşık 290 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Daha uzun menzil isteyenler için sunulan 52 kWh nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ise yaklaşık 450 kilometreye kadar menzil vadediyor. Tüm modeller önden çekişli yapıda sunulurken motor seçenekleri 114 ile 222 beygir arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör Araçların şarj performansları da segmentlerine göre iddialı. 32 kWh LFP batarya, 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 27 dakikada ulaşabiliyor. 52 kWh NMC batarya ise 105 kW maksimum şarj gücü sunuyor ve aynı doluluk seviyesine yaklaşık 24 dakikada erişebiliyor.

Volkswagen ID. Cross satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Volkswagen Grubu'nun yeni elektrikli hatchback modelleri Avrupa'da yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, modelleri Renault 5 başta olmak üzere Avrupa pazarındaki uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle doğrudan rekabete sokuyor.

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Volkswagen'in en ucuz elektrikli modelleri yok satıyor

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