Volkswagen'in ucuz elektrikli hamlesi tuttu: Satışlar beklentileri aştı

Dört model, ortak altyapı
Siparişlerin yaklaşık 25 bini Volkswagen ID. Polo modelinden gelirken, geri kalan bölüm Skoda Epiq ve Cupra Raval arasında paylaşıldı. Volkswagen, kısa süre önce ürün gamının dördüncü modeli olan Volkswagen ID. Cross'u da Avrupa'da satışa sundu. Böylece şirketin "Electric Urban Car Family" adını verdiği şehir odaklı elektrikli araç ailesi tamamlanmış oldu.
Dış tasarımları farklı olsa da dört model de aynı teknik altyapıyı paylaşıyor. Giriş seviyesinde sunulan 32 kWh lityum-demir-fosfat (LFP) batarya, yaklaşık 290 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Daha uzun menzil isteyenler için sunulan 52 kWh nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya ise yaklaşık 450 kilometreye kadar menzil vadediyor. Tüm modeller önden çekişli yapıda sunulurken motor seçenekleri 114 ile 222 beygir arasında değişiyor.
Volkswagen Grubu'nun yeni elektrikli hatchback modelleri Avrupa'da yaklaşık 25 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma, modelleri Renault 5 başta olmak üzere Avrupa pazarındaki uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerle doğrudan rekabete sokuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: