    Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'u yolda: İşte fuar öncesi ilk esintiler

    Volkswagen, IAA Mobility Fuarı’nda sadece yeni T-Roc’u değil, aynı zamanda T-Cross’un elektrikli karşılığı olacak giriş seviyesi SUV konseptini de ilk kez gün yüzüne çıkaracak.

    Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'u yolda: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    IAA Mobility Fuarı’ndaki Volkswagen standı, yeni nesil T-Roc’un ötesinde sürprizlere ev sahipliği yapacak. Marka, fuarın hemen öncesinde resmi çizimlerle gösterdiği giriş seviyesi elektrikli SUV konseptini de tanıtacak.

    Çizimler, Volkswagen tasarım şefi Andreas Mindt tarafından sosyal medyada paylaşıldı. "Seri üretime yakın bir konsept" olarak tanımlanan modelin adı henüz açıklanmadı. Ancak Volkswagen'in daha önceki paylaşımında "ID. 2all SUV" olarak adlandırılmıştı. Söz konusu model, ürün gamında T-Cross'un elektrikli muadili olarak konumlandırılacak.

    Çizimlerde görmeye alışık olduğumuz abartı detaylar, B-SUV segmentinde yer alacak modelin olduğundan daha büyük ve agresif görünmesini sağlıyor. Geniş çamurluklar ve büyük jantlar, sözünü ettiğimiz detaylar arasında. Önde ve arkada ise boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Buna ek olarak, arka sütundaki yatay oyuklar da markanın daha önce paylaştığı silüetle uyumlu.

    Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'u yolda: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yeni SUV, ID.1Every ve ID.2all gibi MEB Entry platformunu temel alacak. 2026 yılında tanıtılması beklenen model, tek motorlu önden çekiş sistemine sahip olacak. ID. 2all SUV, İspanya Pamplona’daki tesiste üretilecek ve burada T-Cross, Taigo ve kardeş marka Skoda’nın Epiq modeliyle aynı bantı paylaşacak.

    ID.2all’un Almanya’da 25.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkması planlanırken, SUV versiyonunun da 25.000–30.000 euro aralığında konumlanacağı tahmin ediliyor.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

