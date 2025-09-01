Volkswagen'in en ucuz elektrikli SUV'u yolda: İşte fuar öncesi ilk esintiler

Çizimler, Volkswagen tasarım şefi Andreas Mindt tarafından sosyal medyada paylaşıldı. "Seri üretime yakın bir konsept" olarak tanımlanan modelin adı henüz açıklanmadı. Ancak Volkswagen'in daha önceki paylaşımında "ID. 2all SUV" olarak adlandırılmıştı. Söz konusu model, ürün gamında T-Cross'un elektrikli muadili olarak konumlandırılacak.
Çizimlerde görmeye alışık olduğumuz abartı detaylar, B-SUV segmentinde yer alacak modelin olduğundan daha büyük ve agresif görünmesini sağlıyor. Geniş çamurluklar ve büyük jantlar, sözünü ettiğimiz detaylar arasında. Önde ve arkada ise boydan boya uzanan LED ışık imzası dikkat çekiyor. Buna ek olarak, arka sütundaki yatay oyuklar da markanın daha önce paylaştığı silüetle uyumlu.
ID.2all'un Almanya'da 25.000 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkması planlanırken, SUV versiyonunun da 25.000–30.000 euro aralığında konumlanacağı tahmin ediliyor.
