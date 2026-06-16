Volkswagen'in yeni elektriklisi sızdı! ID. Cross'un tasarımı ortaya çıktı

Resmi tanıtımı yaklaşan Volkswagen ID. Cross'un tasarımını açığa çıkaran fotoğraflar sızdırıldı. Markanın yeni nesil elektrikli araç stratejisinin en önemli parçalarından biri olacak ID. Cross'un fiyatı yaklaşık 28 bin eurodan başlayacak.
Volkswagen ID. Cross tasarımı ortaya çıktı
İç mekânda sade ve modern bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Beş kişilik oturma düzenine sahip modelde geniş ekranlı multimedya sistemi, fiziksel kontroller ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. Yatay gösterge paneli, fiziksel tuşlara sahip direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ünitesi, hafızalı ve elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler de dikkat çeken detaylar arasında.
Bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, kaput altında 22 litrelik ek bir küçük bagaj alanı (frunk) da yer alıyor. Ön bölümdeki depolama fazla büyük değil ancak şarj kablosunu saklamak için uygun bir alan sunuyor.
Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri şöyle:
- 37 kWsa (LFP) veya 52 kWsa (NMC) batarya
- 85 kW, 99 kW veya 155 kW motor seçeneği
- 436 kilometreye kadar sürüş menzili
- 105 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği
- Vehicle-to-load (V2L) desteği
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: