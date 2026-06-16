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    Volkswagen'in yeni elektriklisi sızdı! ID. Cross'un tasarımı ortaya çıktı

    2026'nın sonbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulması planlanan yeni Volkswagen ID. Cross elektrikli SUV'un tasarımı şimdiden ortaya çıktı. ID. Cross tasarımı ve özellikleri haberimizde.

    Resmi tanıtımı yaklaşan Volkswagen ID. Cross'un tasarımını açığa çıkaran fotoğraflar sızdırıldı. Markanın yeni nesil elektrikli araç stratejisinin en önemli parçalarından biri olacak ID. Cross'un fiyatı yaklaşık 28 bin eurodan başlayacak.

    Volkswagen ID. Cross tasarımı ortaya çıktı

    Volkswagen'in merakla beklenen ID. Cross modeli ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    ID. Cross, Volkswagen’in yeni “Pure Positive” tasarım dilini kullanıyor. Temiz hatlara, dengeli oranlara ve sade fakat güçlü bir görünüme sahip olan model; geniş ışık imzası, güçlü arka tasarımı ve kaslı çamurluklarıyla dikkat çekiyor. Üst donanımlarda IQ.LIGHT LED Matrix farlar, aydınlatmalı LED şerit ve 3D LED stop lambaları da sunuluyor.

    İç mekânda sade ve modern bir tasarım anlayışı tercih edilmiş. Beş kişilik oturma düzenine sahip modelde geniş ekranlı multimedya sistemi, fiziksel kontroller ve yüksek kaliteli malzemeler bulunuyor. Yatay gösterge paneli, fiziksel tuşlara sahip direksiyon simidi, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ünitesi, hafızalı ve elektrikli sürücü koltuğu gibi özellikler de dikkat çeken detaylar arasında.

    Bagaj hacmi 475 litre olarak açıklanırken, kaput altında 22 litrelik ek bir küçük bagaj alanı (frunk) da yer alıyor. Ön bölümdeki depolama fazla büyük değil ancak şarj kablosunu saklamak için uygun bir alan sunuyor.

    Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri şöyle:

    • 37 kWsa (LFP) veya 52 kWsa (NMC) batarya
    • 85 kW, 99 kW veya 155 kW motor seçeneği
    • 436 kilometreye kadar sürüş menzili
    • 105 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği
    • Vehicle-to-load (V2L) desteği

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