Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan yeni elektrikli sedanı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

    Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. Çift motor seçeneği, sportif tasarımı ve Passat'ı aratmayan boyutlarıyla dikkat çeken modelin uygun fiyatlı olması bekleniyor

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi FAW-Volkswagen, elektrikli otomobil ailesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce ilk ipucu görselleri paylaşılan ID. Aura L5 isimli yeni model Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sertifikasyon sürecinde tasarım detayları ve bazı teknik detaylarıyla ortaya çıktı.

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    ID. Aura L5, geçtiğimiz yıl sergilenen ID. Aura konsept otomobilinin tasarım çizgisini sürdürüyor. Ön yüzünde agresif detaylardan kaçınılan aracın gövde hatları oldukça sade ve akıcı tutulmuş. Çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kolları da tasarıma modern bir görünüm kazandırıyor. Arka kısımda ise kırmızı vurgularla öne çıkarılan difüzör benzeri bir yapı mevcut. Ancak bu, aracın sportif donanım paketine ait bir tasarım detayı da olabilir.

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Toplam 4.883 mm uzunluğa ve 2.820 mm aks mesafesine sahip olan otomobil boyutlarıyla Volkswagen Passat ve elektrikli ID.7 modellerine benzerlik gösteriyor. Teknik belgelerde ayrıca 17 ile 19 inç arasında değişen jant seçeneklerine yer verilmiş. Bagaj kapağı 70 derecelik açıyla açılan liftback modelin boş ağırlığı donanıma bağlı olarak 1.699 ile 1.705 kg arasında değişiyor. Maksimum hızı 175 km/s olan otomobilin iç mekan görselleri ise henüz paylaşılmadı.

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Donanım listesi ve motor seçenekleri

    Zengin bir opsiyon listesiyle sunulacak olan modelde farklı far ve stop lambası tasarımları, LiDAR sensörü, köpekbalığı yüzgeci formunda anten, panoramik cam tavan ve çamurluklara entegre kameralar tercih edilebilecek. Gövde rengi tarafında ise beyaz, gri, gümüş, mor, altın ve mavi olmak üzere altı farklı seçenek sunulacak.

    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çin'de geliştirilen Compact Main Platform (CMP) mimarisi üzerine inşa edilen ID. Aura L5, tek veya çift elektrik motorlu versiyonlarla sunulacak. Arkadan itişli versiyonda arka aksta 211 beygir gücünde bir elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda bu motora ön aksta görev yapan aynı güçte ikinci bir elektrik motoru eşlik edecek.
    Volkswagen'in Passat'ı aratmayan elektrikli sedanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    CATL üretimi bataryalarla donatılacak modelin batarya kapasitesi ve sürüş menziline ilişkin veriler henüz resmiyet kazanmadı. Ancak ID. Aura T6'dan tanıdığımız 59.9 kWh ve 77.5 kWh'lik batarya paketleriyle satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Yalnızca elektrikli motor seçeneğiyle gelecek olan ID. Aura L5, ailenin en erişilebilir üyesi olarak özellikle çocuklu genç aileleri hedefleyecek. Modelin yakında yollara çıkması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi bilgisayar mühendisliği üniversiteleri ppsspp oyun klasöre şifre koyma yanlar 0 üstler 5 sivrisineklerden kurtulmak için müthiş çözüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum