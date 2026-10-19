Volkswagen'in Passat'ı aratmayan yeni elektrikli sedanı ortaya çıktı: İşte görüntüleri
Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. Çift motor seçeneği, sportif tasarımı ve Passat'ı aratmayan boyutlarıyla dikkat çeken modelin uygun fiyatlı olması bekleniyor
ID. Aura L5, geçtiğimiz yıl sergilenen ID. Aura konsept otomobilinin tasarım çizgisini sürdürüyor. Ön yüzünde agresif detaylardan kaçınılan aracın gövde hatları oldukça sade ve akıcı tutulmuş. Çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kolları da tasarıma modern bir görünüm kazandırıyor. Arka kısımda ise kırmızı vurgularla öne çıkarılan difüzör benzeri bir yapı mevcut. Ancak bu, aracın sportif donanım paketine ait bir tasarım detayı da olabilir.
Donanım listesi ve motor seçenekleri
Zengin bir opsiyon listesiyle sunulacak olan modelde farklı far ve stop lambası tasarımları, LiDAR sensörü, köpekbalığı yüzgeci formunda anten, panoramik cam tavan ve çamurluklara entegre kameralar tercih edilebilecek. Gövde rengi tarafında ise beyaz, gri, gümüş, mor, altın ve mavi olmak üzere altı farklı seçenek sunulacak.