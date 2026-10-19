Volkswagen'in Passat'ı aratmayan yeni elektrikli sedanı ortaya çıktı: İşte görüntüleri

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in Çin'deki ortak girişimi FAW-Volkswagen, elektrikli otomobil ailesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce ilk ipucu görselleri paylaşılan ID. Aura L5 isimli yeni model Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sertifikasyon sürecinde tasarım detayları ve bazı teknik detaylarıyla ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör

ID. Aura L5, geçtiğimiz yıl sergilenen ID. Aura konsept otomobilinin tasarım çizgisini sürdürüyor. Ön yüzünde agresif detaylardan kaçınılan aracın gövde hatları oldukça sade ve akıcı tutulmuş. Çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kolları da tasarıma modern bir görünüm kazandırıyor. Arka kısımda ise kırmızı vurgularla öne çıkarılan difüzör benzeri bir yapı mevcut. Ancak bu, aracın sportif donanım paketine ait bir tasarım detayı da olabilir.

Tam Boyutta Gör Toplam 4.883 mm uzunluğa ve 2.820 mm aks mesafesine sahip olan otomobil boyutlarıyla Volkswagen Passat ve elektrikli ID.7 modellerine benzerlik gösteriyor. Teknik belgelerde ayrıca 17 ile 19 inç arasında değişen jant seçeneklerine yer verilmiş. Bagaj kapağı 70 derecelik açıyla açılan liftback modelin boş ağırlığı donanıma bağlı olarak 1.699 ile 1.705 kg arasında değişiyor. Maksimum hızı 175 km/s olan otomobilin iç mekan görselleri ise henüz paylaşılmadı.

Donanım listesi ve motor seçenekleri

Zengin bir opsiyon listesiyle sunulacak olan modelde farklı far ve stop lambası tasarımları, LiDAR sensörü, köpekbalığı yüzgeci formunda anten, panoramik cam tavan ve çamurluklara entegre kameralar tercih edilebilecek. Gövde rengi tarafında ise beyaz, gri, gümüş, mor, altın ve mavi olmak üzere altı farklı seçenek sunulacak.

Tam Boyutta Gör Çin'de geliştirilen Compact Main Platform (CMP) mimarisi üzerine inşa edilen ID. Aura L5, tek veya çift elektrik motorlu versiyonlarla sunulacak. Arkadan itişli versiyonda arka aksta 211 beygir gücünde bir elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli versiyonda bu motora ön aksta görev yapan aynı güçte ikinci bir elektrik motoru eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör CATL üretimi bataryalarla donatılacak modelin batarya kapasitesi ve sürüş menziline ilişkin veriler henüz resmiyet kazanmadı. Ancak ID. Aura T6'dan tanıdığımız 59.9 kWh ve 77.5 kWh'lik batarya paketleriyle satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Yalnızca elektrikli motor seçeneğiyle gelecek olan ID. Aura L5, ailenin en erişilebilir üyesi olarak özellikle çocuklu genç aileleri hedefleyecek. Modelin yakında yollara çıkması planlanıyor.

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