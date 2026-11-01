Volkswagen’in Türkiye planında Çin sürprizi: Montaj iddiası

Çin’den parçalar gelecek, Türkiye’de montaj yapılacak
Alman basınına yansıyan iddiaya göre projede CKD yöntemi gündemde. Bu yöntemde otomobillerin parçalar halinde Türkiye’ye gönderilmesi ve montajlarının burada tamamlanması öngörülüyor. Montaj kitlerinin ise Volkswagen’in Çinli ortağı FAW ile yürüttüğü ortak girişim üzerinden sağlanabileceği belirtiliyor.
Çinli Passat mı gelecek?
FAW-Volkswagen’in ürün gamında, Passat’ın Çin’deki karşılığı olarak bilinen Magotan gibi modeller bulunuyor. Ancak ortak girişimin mevcut ürün yelpazesi, Türkiye’de hangi araçların üretilebileceğini göstermiyor. Proje kapsamında henüz herhangi bir model açıklanmış değil.
Haziranda Almanya için gündeme gelmişti
Çin’de geliştirilen Volkswagen modellerinin başka ülkelerde üretilmesi fikri yeni değil. Haziran ayında Volkswagen’in önemli hissedarlarından Aşağı Saksonya eyaletinin Başbakanı Olaf Lies, Çin pazarına yönelik modellerin Almanya’daki fabrikalarda üretilmesini önermişti. Amaç, mevcut tesislerin boş kapasitesini değerlendirmek ve istihdamı korumaktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: