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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, ana fabrikalardaki krizlerle boğuşurken uygun fiyatlı yeni elektrikli model ailesiyle pazarı adeta domine ediyor. Grubun "Elektrikli Şehir Otomobilleri Ailesi" çatısı altında tanıttığı kompakt modelleri Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq ve Cupra Raval, Avrupa genelinde sipariş patlaması yaşayarak aylarca süren teslimat kuyrukları oluşturdu.

Sipariş defterleri kapandı: ID. Polo’da 10 Ay, Skoda Epiq’te 2027 sırası

Nisan ayında satışa sunulan elektrikli VW ID. Polo, kısa sürede 30.000’den fazla kesin sipariş alarak tamamen tükendi. Yetkili satıcılardan alınan bilgilere göre aracı bugün sipariş eden bir müşterinin en az 10 ay beklemesi gerekiyor. Modelin crossover versiyonu ID. Cross ise henüz Kasım ayında bayilere gelecek olmasına rağmen şimdiden yoğun bir taleple karşılaştı.

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Tam Boyutta Gör Grubun Çek temsilcisi Skoda Epiq ise başarısıyla beklentileri tamamen aştı. Temmuz ayında siparişe açılan Epiq, kısa sürede 35 bin adedi geçti. Yeni sipariş verecek müşteriler için teslimat tarihleri Haziran 2027’ye kadar sarkmış durumda. Ailenin en sportif üyesi olan Raval da kardeşleriyle benzer bir sipariş yoğunluğu yaşıyor.

320 km menzil

Ailenin tüm üyeleri WLTP normlarına göre tek şarjla en az 320 km menzil sunuyor. Modellerin tamamında standart veya opsiyonel olarak sunulan V2L teknolojisi sayesinde kullanıcılar, araçlarının yüksek voltajlı bataryasını harici bir güç kaynağı gibi kullanarak kamp ekipmanlarını, elektrikli aletleri veya ev aletlerini doğrudan otomobilden şarj edebiliyor.

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Volkswagen'in ucuz elektriklileri yok satıyor: 10 ay sıra var

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