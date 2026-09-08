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    Volkswagen'in ucuz elektriklileri yok satıyor: 10 ay sıra var

    Volkswagen Grubu’nun "Ulaşılabilir Elektrikli Araç Ailesi" satış rekorları kırıyor. ID. Polo, Skoda Epiq ve Cupra Raval modellerine gelen dev talep sonrası teslimat süreleri 2027 yılına kadar uzadı.

    Volkswagen'in ucuz elektriklileri yok satıyor: 10 ay sıra var Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen, ana fabrikalardaki krizlerle boğuşurken uygun fiyatlı yeni elektrikli model ailesiyle pazarı adeta domine ediyor. Grubun "Elektrikli Şehir Otomobilleri Ailesi" çatısı altında tanıttığı kompakt modelleri Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq ve Cupra Raval, Avrupa genelinde sipariş patlaması yaşayarak aylarca süren teslimat kuyrukları oluşturdu.

    Sipariş defterleri kapandı: ID. Polo’da 10 Ay, Skoda Epiq’te 2027 sırası

    Nisan ayında satışa sunulan elektrikli VW ID. Polo, kısa sürede 30.000’den fazla kesin sipariş alarak tamamen tükendi. Yetkili satıcılardan alınan bilgilere göre aracı bugün sipariş eden bir müşterinin en az 10 ay beklemesi gerekiyor. Modelin crossover versiyonu ID. Cross ise henüz Kasım ayında bayilere gelecek olmasına rağmen şimdiden yoğun bir taleple karşılaştı.

    Volkswagen'in ucuz elektriklileri yok satıyor: 10 ay sıra var Tam Boyutta Gör
    Grubun Çek temsilcisi Skoda Epiq ise başarısıyla beklentileri tamamen aştı. Temmuz ayında siparişe açılan Epiq, kısa sürede 35 bin adedi geçti. Yeni sipariş verecek müşteriler için teslimat tarihleri Haziran 2027’ye kadar sarkmış durumda. Ailenin en sportif üyesi olan Raval da kardeşleriyle benzer bir sipariş yoğunluğu yaşıyor.

    320 km menzil

    Ailenin tüm üyeleri WLTP normlarına göre tek şarjla en az 320 km menzil sunuyor. Modellerin tamamında standart veya opsiyonel olarak sunulan V2L teknolojisi sayesinde kullanıcılar, araçlarının yüksek voltajlı bataryasını harici bir güç kaynağı gibi kullanarak kamp ekipmanlarını, elektrikli aletleri veya ev aletlerini doğrudan otomobilden şarj edebiliyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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