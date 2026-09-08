Volkswagen'in ucuz elektriklileri yok satıyor: 10 ay sıra var

Sipariş defterleri kapandı: ID. Polo’da 10 Ay, Skoda Epiq’te 2027 sırası
Nisan ayında satışa sunulan elektrikli VW ID. Polo, kısa sürede 30.000’den fazla kesin sipariş alarak tamamen tükendi. Yetkili satıcılardan alınan bilgilere göre aracı bugün sipariş eden bir müşterinin en az 10 ay beklemesi gerekiyor. Modelin crossover versiyonu ID. Cross ise henüz Kasım ayında bayilere gelecek olmasına rağmen şimdiden yoğun bir taleple karşılaştı.
320 km menzil
Ailenin tüm üyeleri WLTP normlarına göre tek şarjla en az 320 km menzil sunuyor. Modellerin tamamında standart veya opsiyonel olarak sunulan V2L teknolojisi sayesinde kullanıcılar, araçlarının yüksek voltajlı bataryasını harici bir güç kaynağı gibi kullanarak kamp ekipmanlarını, elektrikli aletleri veya ev aletlerini doğrudan otomobilden şarj edebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: