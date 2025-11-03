Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka bir tasarımla geliyor
Volkswagen, Çinli Xpeng ile geliştirdiği yeni elektrikli sedan modeliyle Çin pazarındaki dönüşümünü hızlandırıyor. Model, markanın ID serisine katılacak ilk ortak üretimlerden biri.
Geçtiğimiz yıl duyurulan bu ortaklık, tamamen elektrikli modellerden hibrit ve içten yanmalı araçlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi destekleyecek yeni nesil elektronik mimari geliştirmeye odaklanıyor. Bu ortak çabanın ilk sonuçlarından biri ise henüz adı açıklanmayan yeni bir Volkswagen elektrikli sedan olacak.
Çin yollarında kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülenen modelin kısa süre önce tanıtılan ikinci nesil Xpeng P7 üzerine inşa edildiği düşünülüyor. Aracın tasarımında ise daha önce tanıtılan ID. Evo konseptinden yoğun izler görmek mümkün.
Ön bölümde ince LED farlar, ortada aydınlatmalı küçük bir Volkswagen logosu ve geniş siyah ızgara dikkat çekiyor. Yan tarafta ise kıvrımlı tavan çizgisi ve belirgin arka çamurluklar otomobile güçlü bir duruş kazandırıyor. Arkada da ince LED stoplar ve ortasında yine aydınlatmalı Volkswagen logosu yer alıyor.
