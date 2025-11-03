Giriş
    Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka bir tasarımla geliyor

    Volkswagen, Çinli Xpeng ile geliştirdiği yeni elektrikli sedan modeliyle Çin pazarındaki dönüşümünü hızlandırıyor. Model, markanın ID serisine katılacak ilk ortak üretimlerden biri.

    Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka görünüyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında Çin’in artık ne kadar ciddi bir role sahip olduğunu son yıllarda yapılan iş birliklerinden anlayabiliyoruz. Volkswagen’in Xpeng ile yaptığı anlaşma da bunun en güzel örneklerinden biri.

    Geçtiğimiz yıl duyurulan bu ortaklık, tamamen elektrikli modellerden hibrit ve içten yanmalı araçlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi destekleyecek yeni nesil elektronik mimari geliştirmeye odaklanıyor. Bu ortak çabanın ilk sonuçlarından biri ise henüz adı açıklanmayan yeni bir Volkswagen elektrikli sedan olacak.

    Çin yollarında kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülenen modelin kısa süre önce tanıtılan ikinci nesil Xpeng P7 üzerine inşa edildiği düşünülüyor. Aracın tasarımında ise daha önce tanıtılan ID. Evo konseptinden yoğun izler görmek mümkün.

    Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka görünüyor Tam Boyutta Gör
    Dijital sanatçı Sugar Design, kamuflajlı prototipler üzerinden yaptığı çizimlerle aracın olası tasarımını gözler önüne serdi. Bu çizimlerde otomobilin, diğer pazarlarda satılan klasik Volkswagen modellerine kıyasla çok daha akıcı, sportif ve iddialı bir karaktere sahip olduğu görülüyor.

    Ön bölümde ince LED farlar, ortada aydınlatmalı küçük bir Volkswagen logosu ve geniş siyah ızgara dikkat çekiyor. Yan tarafta ise kıvrımlı tavan çizgisi ve belirgin arka çamurluklar otomobile güçlü bir duruş kazandırıyor. Arkada da ince LED stoplar ve ortasında yine aydınlatmalı Volkswagen logosu yer alıyor.

    Volkswagen'in yeni elektrikli sedanı bambaşka görünüyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in yeni sedanı teknik olarak Xpeng P7’nin altyapısını ne ölçüde paylaşacak henüz belli değil. Ancak P7, 5017 mm uzunluğunda bir araç ve iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Arkadan itişli versiyon tek motorla 362 hp güç üretiyor. Dört tekerlekten çekişli model ise önde ek bir motorla toplam 586 hp güce ulaşıyor. Çift motorlu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 3,7 saniyede çıkabiliyor. Menzil, donanıma göre 702 ila 820 kilometre arasında değişiyor.
