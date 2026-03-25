Volkswagen, İsrail ile kritik temasta: Demir Kubbe için parça üretimi gündemde

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Volkswagen, İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael Advanced Defence Systems ile tarihi bir dönüşüm için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Financial Times kaynaklı bilgilere göre söz konusu ortaklık, Volkswagen'in Almanya'daki tesisini geleneksel otomobil üretiminden savunma sanayi odaklı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Söz konusu plan kapsamında Almanya'nın batısında yer alan ve bir süredir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikası, Rafael imzalı Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Tesiste füze taşıma kapasitesine sahip ağır vasıtaların yanı sıra fırlatma rampaları ve elektrik jeneratörleri gibi kritik bileşenlerin üretilmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Alman hükümetinden tam destek

Bu stratejik dönüşümün en temel amaçlarından biri, geleneksel otomobil modellerine olan talebin düşmesi nedeniyle atıl kalan fabrikadaki 2.300 kişilik istihdamı korumak. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanır ve çalışanlar savunma sanayi üretimine geçişi kabul ederse, tesisin modernizasyonunun ardından üretimin 12 ila 18 ay içinde başlaması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Gelen bilgiler Alman hükümetinin de projeyi aktif olarak desteklediği yönünde. Üretilecek savunma sistemlerinin Avrupa genelindeki hükümetlere pazarlanması hedefleniyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume, daha önce yaptığı açıklamalarda Dresden ve Osnabrück fabrikalarında askeri araç üretimi seçeneklerini değerlendirmeye "açık" olduklarını ifade etmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: