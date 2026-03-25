Volkswagen, İsrail ile kritik temasta: Demir Kubbe için parça üretimi gündemde

Söz konusu plan kapsamında Almanya'nın batısında yer alan ve bir süredir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan Osnabrück fabrikası, Rafael imzalı Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Tesiste füze taşıma kapasitesine sahip ağır vasıtaların yanı sıra fırlatma rampaları ve elektrik jeneratörleri gibi kritik bileşenlerin üretilmesi planlanıyor.
Alman hükümetinden tam destek
Bu stratejik dönüşümün en temel amaçlarından biri, geleneksel otomobil modellerine olan talebin düşmesi nedeniyle atıl kalan fabrikadaki 2.300 kişilik istihdamı korumak. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanır ve çalışanlar savunma sanayi üretimine geçişi kabul ederse, tesisin modernizasyonunun ardından üretimin 12 ila 18 ay içinde başlaması bekleniyor.Kaynakça https://www.ft.com/content/1e41e6db-792f-4f60-b567-adb6458fb072 https://www.reuters.com/business/volkswagen-shift-production-missile-defense-one-factory-deal-with-israeli-2026-03-24/
