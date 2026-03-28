Volkswagen CEO'su, İsrail'in Demir Kubbe'si için üretim yapılabileceğini doğruladı

Tam Boyutta Gör Bu hafta başında Financial Times tarafından paylaşılan bilgiler, Alman otomobil devi Volkswagen'ın, çatırdamaya başlayan Demir Kubbe'nin yardımına koşabileceğini ortaya çıkardı. FT'nin aldığı duyumlara göre Volkswagen'ın atıl duran Osnabrück fabrikası, yakında İsrail'in Demir Kubbe'si için üretim yapmaya başlayacaktı. Epey yankı uyandıran bu iddia, dün Volkswagen CEO'su Oliver Blume tarafından doğrulandı.

Alman basını tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Blume doğrudan İsrail'in adını vermese de haberleri doğruladı ve Osnabrück fabrikasında yeniden üretime başlamak için bazı savunma sanayii şirketleriyle görüşme hâlinde olduklarını açıkladı. Hatırlarsanız Financial Times'ın haberinde de Volkswagen'in İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael Advanced Defence Systems ile masada olduğu belirtiliyordu.

Volkswagen CEO'su İşin Sadece Savunma Tarafıyla Sınırlı Kalacaklarını Öne Sürüyor

Volkswagen CEO'su, bunun eleştiriye son derece açık bir ortaklık olduğunun farkında olsa da gerek ki işin sadece savunma kısmıyla sınırlı kalacaklarının özellikle altını çizdi. Blume, şirketin doğrudan silah sistemleri üretmeyeceğini vurgulayarak, odaklarının tamamen kendi uzmanlık alanları olan araç üretimi olacağını belirtti. Ancak tank, zırhlı araç ya da füze taşıyıcı platformlar gibi askeri lojistikte kullanılan taşıma araçlarının da bu kapsama gireceği düşünülüyor. Financial Times’ın aktardığı detaylar da bu açıklamayı destekler nitelikte. İddialara göre Osnabrück tesisinde füze üretimi değil; ağır hizmet tipi taşıyıcılar, fırlatma sistemleri için platformlar ve enerji jeneratörleri gibi destek ekipmanları üretilecek.

Blume'un sadece savunma tarafına yönelik parçaların üretileceğine vurgu yapması da söz konusu ortaklığın İsrail'le yapılacağının bir doğrulaması olarak okunabilir. Çünkü Almanya gibi yoğun şekilde İsrail propagandasına maruz kalan ülkelerde bile artık insanlar İsrail'in savaşlarına parça olmak istemiyorlar. Bu yüzden Blume'un şimdi işin bu kısmına vurgu yaparak, gelecek tepkileri yumuşatmaya çalıştığı düşünülüyor.

Zira şu anda sadece Almanya'da AB genelinde Volkswagen'a karşı tepkiler yükseliyor. Almanya'daki Sol Parti milletvekillerinden Mirze Edis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yönetimiyle yürütülecek herhangi bir savunma iş birliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Orta Doğu’daki çatışmalara ve Gazze’de yaşananlara atıfta bulundu. Diğer yandan sivil toplum kuruluşları ve barış aktivistleri de şirketin İsrail'e üretim yapacak olmasına tepki gösteriyor. Ancak son dönemdeki gidişata bakılınca, bu tepkilere rağmen bu ortaklığın gerçekleşmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: