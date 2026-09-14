Volkswagen'den rekor kıran konsept: Üretime yakın en verimli elektrikli otomobil
Volkswagen, elektrikli XL1 halefi Mission Efficiency modelini tanıttı. Rüzgar direncinde 0.158 Cd ile dünya rekoru kıran konsept, 1.278 km'lik gerçek yol testini tamamladı.
Mühendislik harikası prototip, öncelikle 0.158 Cd sürtünme katsayısıyla yollara çıkabilen en aerodinamik otomobil unvanını kazandı. İkinci rekorunu 68 km/s sabit hızda gerçekleşen testte 6.48 kWsa/100 km gibi rekor bir tüketim değeriyle kıran araç, üçüncü rekoruyla da kendi segmentinin en tasarruflu elektriklisi olduğunu kanıtladı.
İşin en etkileyici yanı ise bu uzay gemisini andıran performansın egzotik ve ulaşılmaz parçalarla değil, markanın yeni ID. Polo modelinde de kullanılan erişilebilir seri üretim altyapısıyla elde edilmiş olması. Araçta ID. Polo'dan alınan 135 beygirlik (99 kW) elektrik motoru ve ön tekerlekten çekiş sistemi görev yapıyor.