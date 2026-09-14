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    Volkswagen'den rekor kıran konsept: Üretime yakın en verimli elektrikli otomobil

    Volkswagen, elektrikli XL1 halefi Mission Efficiency modelini tanıttı. Rüzgar direncinde 0.158 Cd ile dünya rekoru kıran konsept, 1.278 km'lik gerçek yol testini tamamladı.

    Volkswagen Mission Efficiency konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 100 kilometrede 1 litre yakıt tüketen efsanevi XL1 modelinin tamamen elektrikli manevi halefi Mission Efficiency üzerindeki örtüyü kaldırdı. Seri üretim teknolojilerini verimliliğin sınırlarıyla buluşturan konsept, yollara çıkmaya hazır elektrikli araçlar arasında tam üç ayrı dünya rekoruna imza attı.

    Mühendislik harikası prototip, öncelikle 0.158 Cd sürtünme katsayısıyla yollara çıkabilen en aerodinamik otomobil unvanını kazandı. İkinci rekorunu 68 km/s sabit hızda gerçekleşen testte 6.48 kWsa/100 km gibi rekor bir tüketim değeriyle kıran araç, üçüncü rekoruyla da kendi segmentinin en tasarruflu elektriklisi olduğunu kanıtladı.

    Volkswagen Mission Efficiency konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kağıt üstündeki bu verileri sahada doğrulamak isteyen marka, aracı Almanya'dan Avusturya'ya uzanan 1.278 kilometrelik gerçek bir yol testine soktu. Wolfsburg'dan Viyana'ya kadar uzanan bu zorlu rotada araç, şarj kayıpları dahil 7.51 kWsa/100 km tüketime imza attı. Test sırasında maksimum hız 138 km/s, ortalama hız ise yaklaşık 68 km/s olarak kayıtlara geçti. 54.9 kWsa'lik bataryası yol boyunca sadece bir kez şarj edildi ve Viyana'ya ulaşıldığında göstergede halen 164 kilometre daha yedek menzil kalmıştı.

    İşin en etkileyici yanı ise bu uzay gemisini andıran performansın egzotik ve ulaşılmaz parçalarla değil, markanın yeni ID. Polo modelinde de kullanılan erişilebilir seri üretim altyapısıyla elde edilmiş olması. Araçta ID. Polo'dan alınan 135 beygirlik (99 kW) elektrik motoru ve ön tekerlekten çekiş sistemi görev yapıyor.

    Volkswagen Mission Efficiency konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Damla formundaki rüzgar tüneli tasarımı, kapatılmış arka tekerlekleri, tavanındaki güneş panelleri ve ultra hafif minimalist 2+2 kabiniyle Mission Efficiency; otoban hızlarında bile standart bir hatchback'e göre %30 daha az enerji harcıyor.

     

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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