Volkswagen Grubu, model gamını küçültüyor: İlk adaylar belli oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

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Volkswagen Grubu, geçtiğimiz hafta açıkladığı kapsamlı maliyet azaltma planının ardından ürün gamında da radikal değişikliklere hazırlanıyor. Şirket, 2030 yılına kadar mevcut model portföyünü yüzde 50'ye kadar küçültmeyi ve araç seçeneklerini yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyor. Ayrıca yıllık üretim kapasitesi de 10 milyon araçtan 9 milyon araca düşürülecek.

Her ne kadar Volkswagen hangi modellerin üretimden kaldırılacağını resmi olarak açıklamasa da, Alman gazetesi Bild, grubun durdurmayı planladığı modellerin listesini yayınladı.

Volkswagen Jetta ve Taos için yolun sonu

Habere göre Volkswagen markası altında Jetta ve Taos, yeni nesil geliştirilmeyecek modeller arasında yer alıyor. Yaklaşık 40 yıldır markanın önemli sedanlarından biri olan Jetta'nın da maliyet azaltma stratejisinin kurbanlarından biri olabileceği belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan iddialarda ise elektrikli ID.5 modelinin de üretimden kaldırılabileceği öne sürülmüştü.

Porsche'de dört modele veda edilebilir

Lüks spor otomobil üreticisi Porsche'nin de kapsamlı kesintilere hazırlandığı belirtiliyor. İddialara göre benzinli Cayenne Coupe üretimden kaldırılabilir. Ayrıca şirketin daha önce yeniden gündeme getirdiği içten yanmalı motorlu 718 Boxster ve 718 Cayman planları da tamamen iptal edilebilir. Bu modellerin önce yalnızca elektrikli olarak sunulması planlanmış, daha sonra benzinli versiyonların da geliştirileceği açıklanmıştı.

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Elektrikli Taycan da risk altındaki modeller arasında yer alıyor. Modelin satışları geçen yıl yüzde 22 düşerek 16.339 adede geriledi. Porsche bu düşüşü elektrikli otomobillere yönelik talebin beklenenden yavaş artmasına bağlamıştı.

Audi de sadeleşmeye gidiyor

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Bild'in haberine göre Audi de ürün gamını sadeleştirmeye hazırlanıyor. Audi Q5 Sportback ve Q6 e-tron Sportback modelleri henüz yeni olmasına rağmen mevcut nesillerinin ardından üretimden kalkabilecekleri belirtiliyor.

Öte yandan Audi kısa süre önce A1 Sportback ve Q2 modellerinin üretimini sonlandırmıştı. Buna karşılık bu yıl yeni Q9 SUV ve A2 elektrikli şehir otomobilinin tanıtılması bekleniyor.

Skoda Fabia ve Cupra Raval da risk altında

İddiaya göre uzun yıllardır üretilen Skoda Fabia da yeni nesil geliştirilmeyecek modeller arasında bulunuyor. Ancak aynı platformu paylaşan Volkswagen Polo ve SEAT Ibiza hakkında henüz benzer bir kararın gündemde olmadığı belirtiliyor. Avrupa'da sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle küçük içten yanmalı otomobillerin kârlılığının giderek azaldığı ifade ediliyor.

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Listede yer alan en şaşırtıcı modellerden biri ise Cupra Raval oldu. Henüz satışa yeni çıkan elektrikli model için ikinci neslin geliştirilmeyeceği öne sürülüyor. Bu durum, Volkswagen Grubu'nun maliyet azaltma planlarının beklenenden çok daha kapsamlı olabileceğine işaret ediyor.

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6,5 milyar euroluk tasarruf hedefi

Habere göre söz konusu model kesintileri, Volkswagen Grubu'na 2031 yılına kadar yaklaşık 6,5 milyar euro tasarruf sağlayabilir. Ancak listenin henüz kesinleşmediği ve ilerleyen dönemde Audi e-tron GT gibi başka modellerin de iptal listesine eklenebileceği ifade ediliyor. Öte yandan Volkswagen Ürün İletişimi Direktörü Stefan Voswinkel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şirketin gelecekteki ürün planlarıyla ilgili spekülasyonlar hakkında yorum yapmadığını belirterek iddiaları doğrulamadı.

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