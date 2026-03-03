Volkswagen destekli Gotion’dan 1.000 km menzilli katı hal batarya testi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in stratejik ortağı Gotion High Tech, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirdiği tam katı hal bataryaların araç testlerine başladı. Gotion’un açıklamalarına göre bu bataryalar CLTC standardında 1.000 km menzil sunabiliyor.

Volkswagen, 2020 yılında Gotion’a yaklaşık 1,2 milyar dolar yatırım yaparak şirketin %26 hissesini satın aldı ve böylece Çinli batarya devinin en büyük hissedarı konumuna geldi. Bu ortaklık kapsamında Gotion, Audi dahil olmak üzere Volkswagen Grubu’nun elektrikli araçları için LFP (lityum demir fosfat) ve diğer batarya kimyasalları ile birlikte katı hal bataryalar tedarik edecek.

Gotion, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 0,2 GWh kapasiteli pilot üretim hattını %90 verimlilikle tamamlamıştı. Bu aşamadan sonra şirket, GEMSTONE tam katı hal bataryalarının üretim kapasitesini artırma hedefiyle yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Adım adım seri üretime

Yeni bilgilere göre Gotion, yeni 2 GWh kapasiteli tam katı batarya üretim hattının tasarım çalışmalarını “temelde tamamladı”. Bu üretim hattı tamamen şirketin kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirildi ve kullanılan tüm ekipmanlar yerli üretim. Şirket, bu altyapı için 30’dan fazla patent sahibi. Planlara göre bu üretim hattının 2026 yılında faaliyete geçmesi, 2027 yılında küçük ölçekli araç montaj deneylerinin gerçekleştirilmesi ve 2030 yılına kadar büyük ölçekli seri üretime girilmesi bekleniyor.

Donut Lab’in katı hal bataryası aşırı sıcaklıklarda test edildi 5 sa. önce eklendi

Geçen yaz düzenlenen bir etkinlikte Gotion, 2025 model GEMSTONE bataryasında sülfid elektrolit iyon iletkenliğinin %60 arttığını, hücre kapasitesinin %150 yükseldiğini ve ön gerilimli yığma basıncının %90 azaldığını duyurmuştu. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde bataryalar, tek hücre enerji yoğunluğu 350 Wh/kg ve hücre kapasitesi 70 Ah değerlerine ulaştı.

Gotion, GEMSTONE bataryalarının araç testlerine başladığını ve bataryaların -40°C ile 80°C arasında değişen ekstrem hava koşullarında bile performansını koruduğunu belirtiyor. Daha önce şirket, bu bataryaların tek şarjla 1.000 km menzil sağlayabileceğini açıklamıştı.

Buna ek olarak, Gotion G-Yuan yarı katı hal bataryası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu batarya, 300 Wh/kg enerji yoğunluğu sunuyor ve EV menzilinin 1.000 km’nin üzerine çıkmasına olanak sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen ortağından 1.000 km menzilli katı hal batarya testi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: