Elektrikli Amarok resmen onaylandı: Ne zaman geliyor?

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Yeni nesil Amarok için tasarım yorumu

Otomotiv dünyasında pickup segmenti elektriklenme yarışına resmen dahil oluyor. Volkswagen Ticari Araçlar, markanın popüler pickup modeli Amarok’un üçüncü nesliyle birlikte tamamen elektrikli bir versiyona kavuşacağını resmen doğruladı. Volkswagen Ticari Araçlar Başkanı Stefan Mecha, markanın geleceğe yönelik esnek motor stratejisini açıklarken elektrikli Amarok müjdesini verdi.

Chasing Cars’a konuşan Stefan Mecha, pazardaki rekabetçi gücü korumak için esnek bir aktarma organı stratejisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mecha, "PHEV (şarj edilebilir hibrit) ve tamamen elektrikli araçları kapsayan esnek bir sürüş stratejisine ihtiyacınız var. Bunun için net bir planımız var ancak bu mevcut model için değil, bir sonraki nesil için geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

Mevcut ikinci nesil Amarok’ta dizel ağırlıklı içten yanmalı motorlarla yola devam edileceğini vurgulayan şirket, elektrifikasyon devrimini üçüncü jenerasyona saklıyor.

Ford ortaklığı devam edecek mi?

Tam Boyutta Gör Mevcut ikinci nesil Amarok, Volkswagen ve Ford arasındaki küresel iş birliği kapsamında Ford Ranger platformu üzerinde yükseliyor ve Ford’un Güney Afrika fabrikasında üretiliyor. Ancak yeni nesil elektrikli Amarok için Ford ortaklığının devam edip etmeyeceği henüz netleşmiş değil.

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İki dev arasındaki mevcut anlaşmanın süresi 2029 veya 2030 yıllarında doluyor. Üçüncü nesil Amarok'un da bu tarihlerde yollara çıkması bekleniyor. Ford ile geleceğe yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Stefan Mecha, henüz nihai bir karara varılmadığını ancak farklı altyapı seçeneklerinin de masada olduğunu ifade etti.

Geleceğin pickup rekabeti

Daha önce ilk ipuçları 2022 yılında verilen tamamen elektrikli Amarok fikri, otomotiv dünyasındaki katı emisyon kuralları ve Çinli üreticilerin elektrikli pikap pazarındaki hızlı yükselişiyle birlikte stratejik bir zorunluluk haline geldi.

Yeni nesil Amarok; şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla hem iş odaklı filolara hem de arazi tutkunlarına emisyonsuz ve yüksek torklu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

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