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    Otomotiv dünyasında şok gelişme! Volkswagen, Seat markasının fişini çekiyor

    Alman otomotiv devi Volkswagen Group, maliyetleri azaltmak ve marka yapısını sadeleştirmek amacıyla İspanyol Seat markasını 2029’a kadar portföyden çıkarmayı değerlendiriyor.

    Volkswagen, Seat markasının fişini çekiyor Tam Boyutta Gör

    Volkswagen Group’un Seat markasını 2029 yılına kadar kademeli olarak sonlandırmayı planladığı bildirildi. Alman basınında yer alan iddialara göre öneri, Volkswagen yönetim kurulu tarafından onaylandı ve 4 Eylül Cuma günü denetim kurulunun değerlendirmesine sunulacak.

    Odakta Cupra olacak

    Planın kabul edilmesi halinde Seat, bu on yılın sonunda Volkswagen Group’un marka portföyünden çıkarılacak. Bunun yerine İspanyol grubundaki finansal ve stratejik kaynakların önemli bölümü 2018’de bağımsız bir marka haline getirilen Cupra’ya yönlendirilecek.

    Volkswagen Grubu, haberlere konu olan karar hakkında resmi olarak yorum yapmayı reddetti. Şirket sözcüsü, şirket içi belgelerin ilgili kurullar tarafından görüşülüp onaylandığını ve bu süreç tamamlanmadan karar hakkında yorum yapılamayacağını söyledi.

    İddialar yalanlanmadı

    Seat Cupra UK de Autocar’a yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamadı. Şirket, Volkswagen Group ve Seat S.A. dahil olmak üzere otomotiv sektörünün elektrifikasyonun etkisiyle kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini belirtti. Volkswagen Group’un tüm grup faaliyetlerinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak için bir dönüşüm planı üzerinde çalıştığı, amaçlardan birinin de şirketleri daha yalın ve verimli hale getirmek olduğu ifade edildi.

    Açıklamada Seat’ın geleceğini doğrudan etkileyen herhangi bir kararın ise henüz alınmadığı vurgulandı.

    Cupra, Seat’ı satışlarda geride bıraktı

    Seat’ın geleceğiyle ilgili tartışmaların arkasındaki en önemli nedenlerden biri iki marka arasındaki satış farkının hızla Cupra lehine değişmesi. Cupra, 2026’nın ilk yarısında 170.100 araç satarak tarihindeki en yüksek ilk yarı performansına ulaştı. Aynı dönemde Seat’ın teslimatları 129.600 adet olarak gerçekleşti.

    Cupra’nın satışları geçen yıl yüzde 32,5 artarak 328.800 adede çıkarken Seat’ın teslimatları yüzde 17 düşüşle 257.400 adette kaldı.

    Cupra, Seat’tan doğan bir marka

    Volkswagen, Seat markasının fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    1950 yılında kurulan Seat, onlarca yıl boyunca İspanya’nın ulusal otomobil üreticisi olarak faaliyet gösterdi. Cupra ise başlangıçta Seat’ın en performanslı modellerinde kullanılan bir isimdi.

    Volkswagen Group, Cupra’yı Şubat 2018’de bağımsız bir marka haline getirdi. Bu hamle, grubun Alfa Romeo’yu satın alma girişimlerinin başarısız olmasının ardından İspanyol markanın sportif kimliğinden daha yüksek kâr elde etme stratejisinin bir parçası olarak şekillenmişti.

    İlk yıllarında Seat modellerinden büyük ölçüde yararlanan ve ortak bayiler kullanan Cupra, zaman içerisinde Volkswagen Group tarafından farklı bir yöne taşındı. Markaya kendine özgü modeller, ayrı bir tasarım dili ve farklı bir pazar konumlandırması kazandırıldı.

    Bu strateji, Seat’ın sportif mirasından daha yüksek kâr elde etmek amacıyla başlatılan girişimin zaman içinde kendi başına daha değerli bir markaya dönüşmesini sağladı.

    Aradan geçen zaman içinde ise kaçınılmaz olarak Seat ve Cupra aynı müşteri kitlesine hitap etmeye başladı. Volkswagen Group’un CEO Oliver Blume yönetiminde son yılların en kapsamlı yeniden yapılanma programlarından birinin yönetildiği bu dönemde aynı kitleye erişen iki farklı markanın yaşatılması pek mümkün görünmüyor.

    Alman Bild gazetesinin aktardığı şirket içi belgelere göre grubun değerlendirmesi de bu noktaya dayanıyor. Belgelerde Seat’ın mevcut yapısıyla devam etmesinin ilave kaynak gerektireceği, buna karşın marka grubunun stratejik gelişiminde odağın Cupra üzerinde yoğunlaştırılacağı belirtiliyor.

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