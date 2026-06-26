Volkswagen tarihindeki en büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor: 100 bin çalışan tehlikede!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma planını hazırlıyor. Alman basınında yer alan haberlere göre, dünya genelinde 100 bine kadar kişini işten çıkarılması ve uzun vadede Almanya'daki dört fabrikanın kapatılması planlanıyor.

Haberi ilk olarak Almanya merkezli Manager Magazin yayımlarken, Reuters ve birçok uluslararası medya kuruluşu da planın genel çerçevesini doğrulayan bilgiler paylaştı. Ancak Volkswagen cephesi söz konusu iddiaları henüz resmi olarak doğrulamadı.

Almanya'daki dört fabrika risk altında

İddialara göre Volkswagen, mevcut araç programlarının sona ermesinin ardındanHanover, Zwickau ve Emden fabrikalarında üretimi durdurmayı değerlendiriyor. Ayrıca Audi'nin Baden-Württemberg eyaletindeki Neckarsulm tesisinin de kapanabilecek fabrikalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Özellikle Zwickau ve Emden tesisleri, Volkswagen'in elektrikli araç stratejisinde kritik öneme sahip. Zwickau markanın en büyük elektrikli araç üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, Emden fabrikasında ise ID.4 ve ID.7 modelleri üretiliyor. Planın elektrikli araç yatırımlarından tamamen vazgeçilmesi anlamına gelmediği, ancak üretimin daha az tesiste toplanmasının değerlendirildiği ifade ediliyor.

Yatırımlarda 15 milyar eurodan fazla kesinti

Manager Magazin'in haberine göre Volkswagen, önümüzdeki beş yıllık yatırım bütçesinde de yaklaşık yüzde 15 oranında kesintiye gitmeyi planlıyor. Bu kapsamda yatırım harcamalarının 130 milyar euronun biraz üzerine çekilmesi hedefleniyor. Haberde ayrıca Volkswagen'in binek otomobil markası ile parça üretim faaliyetlerini ayrı şirketler olarak yapılandırmayı değerlendirdiği de öne sürüldü.

Çinli üreticilerin rekabeti şirketi zorluyor

Volkswagen son yıllarda hem elektrikli araç dönüşümünün getirdiği yüksek maliyetlerle hem de Çinli otomobil üreticilerinin artan rekabetiyle mücadele ediyor. Küresel pazarlardaki ticaret tarifeleri ve yavaşlayan talep de şirket üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durum, şirket yönetimini daha agresif maliyet azaltma adımları atmaya yöneltiyor. Oliver Blume'un yaklaşık dört yıl önce CEO koltuğuna oturmasından bu yana Volkswagen hisselerinin değeri yaklaşık yüzde 60 gerilediği belirtiliyor.

Volkswagen daha önce 2030 yılına kadar yaklaşık 50 bin pozisyonun azaltılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak yeni planın hayata geçirilmesi durumunda işten çıkarmaların bunun iki katına ulaşabileceği belirtiliyor.

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Sendikalarla yeni gerilim kapıda

Öte yandan Alman işçi sendikalarının, 2024 sonunda Volkswagen ile Almanya'daki fabrikaların 2030'a kadar kapatılmamasını öngören bir anlaşma yaptığı biliniyor. Bu nedenle olası fabrika kapanışlarının ciddi sendikal tepkilere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Volkswagen sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Konuyla ilgili hususlar yetkili kurullarda görüşülüp karara bağlanacaktır. Bu süreci önceden değerlendirmeyeceğiz. Grup yönetimi, mevcut iş modelimizin tüm markalar için mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığını defalarca vurguladı" ifadelerini kullandı.

Şirketin denetim kurulunun önümüzdeki haftalarda planı masaya yatırması bekleniyor. Ancak olası yeniden yapılanmanın hayata geçirilebilmesi için Volkswagen'in kurumsal yönetim mekanizmalarından gerekli onayların alınması gerekiyor.

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Volkswagen tarihindeki en büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor

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