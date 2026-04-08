Volkswagen Touareg için sürpriz plan: Elektrikli olarak geri dönebilir

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in 23 yıllık geçmişe sahip ikonik SUV modeli Volkswagen Touareg, yolun sonuna geldi. 2002 yılında piyasaya sürülen ve üç nesil boyunca 1.2 milyondan fazla satışa ulaşan model, bu yıl itibarıyla üretimden kaldırılıyor.

Ancak bu bir veda olmayabilir. Volkswagen yönetimi, Touareg’in tamamen elektrikli bir SUV olarak geri dönme ihtimalini değerlendiriyor. Şirketin satış yöneticisi Martin Sander, modelin marka için hâlâ önemli bir yere sahip olduğunu ve yeni nesil için fırsatların incelendiğini açıkladı.

Planlara göre yeni model, içten yanmalı motor yerine tamamen elektrikli altyapıyla gelecek ve “ID Touareg” adıyla konumlandırılacak. Bu da markanın ID serisi altında premium SUV segmentine güçlü bir dönüş yapacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Volkswagen ID Touareg, mevcut Touareg’in bıraktığı boşluğu dolduracak olsa da kısa vadede yollarda olmayacak. Modelin, 2028’de tanıtılması planlanan Volkswagen ID Golf sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

SUV'lardan sıkılanlara: Yeni Geely Galaxy A7 elektrikli sedan 13 sa. önce eklendi

Volkswagen bu süreçte elektrikli ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Daha uygun fiyatlı modeller arasında yer alacak Volkswagen ID Polo bu yıl tanıtılacak. Ayrıca 2026 sonuna kadar ID Cross ve ID Tiguan gibi iki yeni elektrikli SUV modelinin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Volkswagen Touareg için sürpriz plan: Geri dönebilir

