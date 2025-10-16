Volkswagen Touareg'in veda versiyonu tanıtıldı: İşte fiyatı

Final Edition, standart Touareg'den ayırt edilmesini sağlayan bazı detaylara sahip. Arka kapıların çerçevesinde, kapı eşiklerinde, vites kolunda ve ön panelde lazerle işlenmiş "Final Edition" yazısı yer alıyor. Bu özel versiyon, 75.025 euro'dan başlayan fiyatlarla, Mart 2026 sonuna kadar sipariş edilebilecek. Sonrasında ise Touareg'in üretimi kalıcı olarak durdurulacak.
Bayrağı "Tayron" devralacak
Volkswagen Touareg'in emekliye ayrılmasının ardından Alman markanın model yelpazesindeki amiral gemisi SUV rolünü Tayron devralacak. Şirket yetkilileri, Touareg'in en güçlü pazarlarının hala Avrupa, özellikle de Almanya olduğunu vurguluyor. Modelin toplamda 39 ülkede satıldığını da ekleyelim. Touareg'in 23 yıl sonra üretim bandına veda edeceği geçtiğimiz yaz duyurulmuştu.
