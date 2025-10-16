Volkswagen Touareg'in veda versiyonu tanıtıldı: İşte fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen bildiğiniz üzere lüks SUV pazarındaki amiral gemisi Touareg'in üretimine son vermeye hazırlanıyor. Alman marka, üç nesil boyunca üretilen ve toplamda 1.2 milyon adet satış rakamına ulaşan aracın "Final Edition" adlı özel bir veda versiyonunu piyasaya sürdü. Bu özel sürüm, Touareg'in üretim hattından son kez çıkışını simgeliyor.

Tam Boyutta Gör

Final Edition, standart Touareg'den ayırt edilmesini sağlayan bazı detaylara sahip. Arka kapıların çerçevesinde, kapı eşiklerinde, vites kolunda ve ön panelde lazerle işlenmiş "Final Edition" yazısı yer alıyor. Bu özel versiyon, 75.025 euro'dan başlayan fiyatlarla, Mart 2026 sonuna kadar sipariş edilebilecek. Sonrasında ise Touareg'in üretimi kalıcı olarak durdurulacak.

Tam Boyutta Gör

Bayrağı "Tayron" devralacak

Volkswagen Touareg'in emekliye ayrılmasının ardından Alman markanın model yelpazesindeki amiral gemisi SUV rolünü Tayron devralacak. Şirket yetkilileri, Touareg'in en güçlü pazarlarının hala Avrupa, özellikle de Almanya olduğunu vurguluyor. Modelin toplamda 39 ülkede satıldığını da ekleyelim. Touareg'in 23 yıl sonra üretim bandına veda edeceği geçtiğimiz yaz duyurulmuştu.

