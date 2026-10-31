Volkswagen Türkiye’ye geliyor mu, yeni Corolla ne sunacak, Tofaş’ta K9 üretimi başladı | Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek mi? Corolla’nın yeni motoru neler sunacak? Oto Gündem’de Grande Panda’dan yeni Jetta’ya, Chery’nin yeni SUV’undan Tofaş’ın üretim hamlesine haftayı konuşuyoruz.

Oto Gündem’in bu bölümünde; Türkiye’de üretim planından Çin’deki uygun fiyatlı elektrikli modellere, yeni nesil Corolla’nın motorundan hafif ticari araçlardaki ÖTV tartışmasına kadar dolu dolu bir program sizi bekliyor.

Programın açılış haberi Volkswagen’in Türkiye hamlesi. Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Grubu arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesi, Türkiye’de binek otomobil üretimi için fizibilite çalışması yapıldığını gösteriyor. Manisa’da 1,3 milyar euroluk yatırımın iptal edilmesini hatırlatıyor, Made in EU kapsamının Türkiye için ne anlama geldiğini ve fabrika, ihracat ve elektrikli model sorularının neden kritik olduğunu konuşuyoruz.

Ardından Fiat Grande Panda’nın 44 kWh yerine 54 kWh bataryalı yeni sürümünü inceliyoruz. WLTP menzili 320 km’den 400 km’ye çıkarken motor gücü 113 beygirde kalıyor, ancak ön taraftaki spiral şarj kablosu kaldırılıyor. Fiyat farkının Türkiye’de ne olacağını ve şehir içi elektrikli otomobil alıcıları için bu menzilin neden önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

Çin tarafında iki yeni model var: Volkswagen ortaklığındaki Jetta markasının ilk tam elektrikli sedanı M6, yaklaşık 11.900 dolardan başlayan fiyatı, LFP bataryası ve 555 km’ye varan CLTC menziliyle konuşuluyor. Chery’nin yeni X serisinin ilk modeli Tiggo X7 ise kutu formlu tasarımı, 700 mm su geçiş kapasitesi ve altı arazi moduyla hafif arazi SUV arayanlara sesleniyor. Bu modellerin Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini de tartışıyoruz.

Toyota’nın yeni geliştirdiği 1,5 litrelik dört silindirli motor ve hibrit sistemi, yeni nesil Corolla hakkında önemli ipuçları veriyor. Yüzde 15'in üzerinde yakıt ekonomisi hedefi ve daha kompakt hibrit sistemi neler getirebilir? Bunun yanında Tofaş fabrikalarında başlayan K9 üretimini, Doblo’nun üç yıl sonra Türkiye’ye dönüşünü, 300 milyon dolarlık yatırımı ve yıllık 100 bin araçlık kapasiteyi ele alıyoruz.

Programın son bölümünde Türkiye’de elektrikli hafif ticari araçların neden büyük fırsat olduğunu, filolar ve kuryeler için maliyet avantajlarını ve ÖTV düzenlemesine duyulan ihtiyacı konuşuyoruz.

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