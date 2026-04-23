Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'de kriz derinleşiyor: Üretim kapasitesini 1 milyon azaltacak

    Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel satışlarının pandemi öncesi seviyelere geri dönememesi nedeniyle üretim kapasitesinde ciddi bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Şirket, yıllık üretim kapasitesini 1 milyon araç azaltacağını duyurdu.

    Kesintiler büyük ölçüde Avrupa'da gerçekleşecek

    Şirketin CEO’su Oliver Blume, yaptığı açıklamada bu kesintilerin büyük ölçüde Avrupa’daki tesisleri kapsayacağını ve özellikle Volkswagen ile Audi markalarını etkileyeceğini belirtti. Plan kapsamında, 2028 yılına kadar Avrupa’daki üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon adet azaltılacak.

    Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon araç üretim kapasitesine sahip olan grup, buna rağmen yalnızca 8,68 milyon araç satabildi. Blume, “Aşırı kapasite uzun vadede sürdürülebilir değil” diyerek, geçmişteki büyüme odaklı üretim planlarının artık gerçekçi olmadığını vurguladı.

    Pandemi öncesinde 10 milyonun üzerinde satış yapan Volkswagen Grubu, 2017–2019 arasında 11 milyona yaklaşmıştı. Ancak Blume’a göre, günümüz koşullarında 9 milyon adetlik satış bile güçlü bir performans olarak değerlendiriliyor. 

    Şirketin küçülme kararında birçok küresel faktör etkili oldu. ABD’de uygulanan ticaret tarifeleri, artan rekabet ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler otomotiv sektörünü baskı altına alıyor. Blume, bu gelişmelerin geçici olmadığını ve sektörün kalıcı bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

    50 bin çalışan etkilenecek

    Kesintilerin hangi fabrikaları etkileyeceği henüz netleşmezken, Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanın 2030’a kadar bu süreçten etkilenmesi bekleniyor. Özellikle elektrikli araç üretim tesisleri olan Emden ve Zwickau fabrikalarının düşük kapasiteyle çalıştığı biliniyor. Ayrıca şirketin bazı Avrupa tesislerini Çinli üreticilere satmayı değerlendirdiği de gündemde.

    Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Volkswagen Group, Kuzey Amerika pazarında büyüme potansiyeline güveniyor. Şirketin yeniden canlandırdığı Scout markası, özellikle ABD pazarı için umut vadediyor. Blume, bu projede ortaklık seçeneklerinin de değerlendirildiğini ve yatırım riskinin paylaşılabileceğini ifade etti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    in which kullanımı şeffaf plak kullananlar yorumları restore motor onarıcı yorumları peugeot en çok tutulan modeli hangisi italya teknoloji mağazaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum