Volkswagen'de kriz derinleşiyor: Üretim kapasitesini 1 milyon azaltacak

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen, küresel satışlarının pandemi öncesi seviyelere geri dönememesi nedeniyle üretim kapasitesinde ciddi bir kesintiye gitmeye hazırlanıyor. Şirket, yıllık üretim kapasitesini 1 milyon araç azaltacağını duyurdu.

Kesintiler büyük ölçüde Avrupa'da gerçekleşecek

Şirketin CEO’su Oliver Blume, yaptığı açıklamada bu kesintilerin büyük ölçüde Avrupa’daki tesisleri kapsayacağını ve özellikle Volkswagen ile Audi markalarını etkileyeceğini belirtti. Plan kapsamında, 2028 yılına kadar Avrupa’daki üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon adet azaltılacak.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 milyon araç üretim kapasitesine sahip olan grup, buna rağmen yalnızca 8,68 milyon araç satabildi. Blume, “Aşırı kapasite uzun vadede sürdürülebilir değil” diyerek, geçmişteki büyüme odaklı üretim planlarının artık gerçekçi olmadığını vurguladı.

Pandemi öncesinde 10 milyonun üzerinde satış yapan Volkswagen Grubu, 2017–2019 arasında 11 milyona yaklaşmıştı. Ancak Blume’a göre, günümüz koşullarında 9 milyon adetlik satış bile güçlü bir performans olarak değerlendiriliyor.

Şirketin küçülme kararında birçok küresel faktör etkili oldu. ABD’de uygulanan ticaret tarifeleri, artan rekabet ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler otomotiv sektörünü baskı altına alıyor. Blume, bu gelişmelerin geçici olmadığını ve sektörün kalıcı bir dönüşüm içinde olduğunu belirtti.

50 bin çalışan etkilenecek

Kesintilerin hangi fabrikaları etkileyeceği henüz netleşmezken, Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanın 2030’a kadar bu süreçten etkilenmesi bekleniyor. Özellikle elektrikli araç üretim tesisleri olan Emden ve Zwickau fabrikalarının düşük kapasiteyle çalıştığı biliniyor. Ayrıca şirketin bazı Avrupa tesislerini Çinli üreticilere satmayı değerlendirdiği de gündemde.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Volkswagen Group, Kuzey Amerika pazarında büyüme potansiyeline güveniyor. Şirketin yeniden canlandırdığı Scout markası, özellikle ABD pazarı için umut vadediyor. Blume, bu projede ortaklık seçeneklerinin de değerlendirildiğini ve yatırım riskinin paylaşılabileceğini ifade etti.

