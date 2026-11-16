Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, üretimi ucuzlatacak projeyi pahalı bulup rafa kaldırdı

    Volkswagen, elektrikli otomobilleri daha ucuza üretmek için hazırladığı projeyi yatırım maliyeti nedeniyle rafa kaldırdı. Elektrikli Golf ve T-Roc, daha geleneksel üretim yöntemleriyle banttan inecek.

    Volkswagen, üretimi ucuzlatacak projeyi rafa kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli otomobilleri daha ucuza üretmek için fabrikalarında yapmayı planladığı büyük dönüşümden vazgeçti. Nedeni, bu dönüşümün başlangıçta milyarlarca euroluk yatırım gerektirmesi.

    Volkswagen’in “Gamechanger” adını verdiği projenin amacı, otomobil üretimini daha az parça ve daha az işlemle tamamlamaktı. Şirket böylece Almanya’da ürettiği elektrikli araçların maliyetini düşürmeyi, Tesla ve Çinli rakipleriyle daha rahat rekabet etmeyi hedefliyordu.

    Ancak ileride tasarruf sağlayabilmek için bugün yapılması gereken yatırım, şirketin bütçe planlarına takıldı. Volkswagen, zorlu ekonomik koşulları gerekçe göstererek projeyi daha önce planlandığı şekliyle uygulamayacağını açıkladı.

    Elektrikli Golf ve T-Roc’a ne olacak?

    Elektrikli Golf ve T-Roc iptal edilmedi. Bu modellerin geliştirme çalışmaları sürüyor. Değişen şey, otomobillerin nasıl üretileceği: Volkswagen, fabrikayı kapsamlı biçimde yenilemek yerine daha geleneksel üretim yöntemlerini kullanacak.

    Vazgeçilen yeniliklerden biri, Tesla’nın da kullandığı gigacasting yöntemiydi. Bu yöntemi, gövdenin bir bölümünü çok sayıda küçük parçayı birleştirerek yapmak yerine birkaç büyük parça halinde üretmek olarak düşünebiliriz. Bu, üretimdeki işlem sayısını azaltabiliyor ancak büyük döküm makineleri ve yeni tesis yatırımları gerektiriyor.

    Volkswagen’in Wolfsburg’da kurmayı planladığı döküm merkezinin tek başına birkaç yüz milyon euroya mal olacağı belirtiliyor. Tüm dönüşümün maliyeti ise milyarlarca euroyu buluyordu.

    Bugünkü harcama azalacak ama maliyet tasarrufu gerçekleşmeyecek

    Karar, Volkswagen’in kısa vadede daha az yatırım yapmasını sağlayacak. Buna karşılık şirket, yeni üretim yöntemlerinden beklediği maliyet avantajından da vazgeçmiş oluyor.

    İçten yanmalı Golf’ün üretimini Meksika’ya taşıma planı da değişmedi. Wolfsburg’da açılacak kapasite, yeni elektrikli modeller için kullanılacak. Çalışan temsilcileri ise karara tepki göstererek Volkswagen’i üretim teknolojilerinde liderlik hedefinden geri adım atmakla suçladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cumhuriyet sucuk güvenilir mi otomatik şanzıman yağı ne zaman değişir webos mu android mi logitech z5500 cuphead türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum