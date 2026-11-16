Volkswagen, üretimi ucuzlatacak projeyi pahalı bulup rafa kaldırdı

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Oynat Volkswagen, elektrikli araç üretimini ucuzlatacak projeden yüksek maliyetler nedeniyle vazgeçti. Milyarlarca avroluk yatırım gerektiren bu adımla büyük döküm parçalarının kullanılması ve rekabetin artırılması hedefleniyordu. Ekonomik kısıtlamalar sebebiyle rafa kalkan bu teknikler yerine elektrikli Golf ve T-Roc modelleri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam edecek. Karar kısa vadede harcamaları kıssa da markanın teknoloji liderliği hedefini olumsuz etkiledi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli otomobilleri daha ucuza üretmek için fabrikalarında yapmayı planladığı büyük dönüşümden vazgeçti. Nedeni, bu dönüşümün başlangıçta milyarlarca euroluk yatırım gerektirmesi.

Volkswagen’in “Gamechanger” adını verdiği projenin amacı, otomobil üretimini daha az parça ve daha az işlemle tamamlamaktı. Şirket böylece Almanya’da ürettiği elektrikli araçların maliyetini düşürmeyi, Tesla ve Çinli rakipleriyle daha rahat rekabet etmeyi hedefliyordu.

Ancak ileride tasarruf sağlayabilmek için bugün yapılması gereken yatırım, şirketin bütçe planlarına takıldı. Volkswagen, zorlu ekonomik koşulları gerekçe göstererek projeyi daha önce planlandığı şekliyle uygulamayacağını açıkladı.

Elektrikli Golf ve T-Roc’a ne olacak?

Elektrikli Golf ve T-Roc iptal edilmedi. Bu modellerin geliştirme çalışmaları sürüyor. Değişen şey, otomobillerin nasıl üretileceği: Volkswagen, fabrikayı kapsamlı biçimde yenilemek yerine daha geleneksel üretim yöntemlerini kullanacak.

Vazgeçilen yeniliklerden biri, Tesla’nın da kullandığı gigacasting yöntemiydi. Bu yöntemi, gövdenin bir bölümünü çok sayıda küçük parçayı birleştirerek yapmak yerine birkaç büyük parça halinde üretmek olarak düşünebiliriz. Bu, üretimdeki işlem sayısını azaltabiliyor ancak büyük döküm makineleri ve yeni tesis yatırımları gerektiriyor.

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Volkswagen’in Wolfsburg’da kurmayı planladığı döküm merkezinin tek başına birkaç yüz milyon euroya mal olacağı belirtiliyor. Tüm dönüşümün maliyeti ise milyarlarca euroyu buluyordu.

Bugünkü harcama azalacak ama maliyet tasarrufu gerçekleşmeyecek

Karar, Volkswagen’in kısa vadede daha az yatırım yapmasını sağlayacak. Buna karşılık şirket, yeni üretim yöntemlerinden beklediği maliyet avantajından da vazgeçmiş oluyor.

İçten yanmalı Golf’ün üretimini Meksika’ya taşıma planı da değişmedi. Wolfsburg’da açılacak kapasite, yeni elektrikli modeller için kullanılacak. Çalışan temsilcileri ise karara tepki göstererek Volkswagen’i üretim teknolojilerinde liderlik hedefinden geri adım atmakla suçladı.

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Volkswagen, üretimi ucuzlatacak projeyi rafa kaldırdı

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