    Volkswagen, yangın riski nedeniyle 44 bin ID.4'ü geri çağırıyor

    Volkswagen, ID.4'ün batarya kaynaklı olası yangın riski nedeniyle kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattı. Toplamda 44 binden fazla aracı etkileyen bu adım, farklı üretim sorunlarını kapsıyor.

    Volkswagen, yangın riski nedeniyle 44 bin ID.4'ü geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil pazarında önemli bir konuma sahip olan Volkswagen ID.4 için ABD'de geniş kapsamlı bir geri çağırma süreci başlatıldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından paylaşılan bilgilere göre, batarya kaynaklı olası yangın riski nedeniyle 44 binden fazla araç incelemeye alındı.

    Bataryalar yangın riski içeriyor

    Volkswagen'in NHTSA'ya sunduğu iki ayrı geri çağırma bildirimi, 2023-2025 model yılına ait ID.4 modellerini kapsıyor. İlk geri çağırma nispeten sınırlı sayıda aracı etkiliyor. 2023 ve 2024 model 670 ID.4'te, batarya hücre modüllerinde üretim sürecine bağlı bir hizalama sorunu tespit edildi. Elektrotların yanlış konumlanması, belirli koşullar altında yangın riskini artırabiliyor.

    Kalıcı çözüm hazırlanırken Volkswagen, bu araçların sahiplerinden bazı önlemler almasını istiyor. Şarj seviyesinin yüzde 80 ile sınırlandırılması, DC hızlı şarjdan kaçınılması ve şarj sonrası aracın açık alanda park edilmesi öneriliyor. Nihai aşamada ise sorunlu batarya modülleri ücretsiz olarak değiştirilecek.

    İkinci ve daha kapsamlı geri çağırma ise 2023-2025 model yılına ait 43.881 ID.4'ü kapsıyor. Bu araçlarda, bataryadaki olağan dışı davranışları tespit eden "self-discharge detection" yazılımının bulunmadığı belirtildi. Nadir durumlarda termal kaçak oluşabileceği ve bunun da yangın riski doğurabileceği ifade ediliyor. Volkswagen, yazılım güncellemesinin yanı sıra batarya sağlık kontrolleri yapacak ve gerekli görülmesi halinde modül değişimine gidecek.

    Volkswagen’in en çok satan elektrikli modeli olan ID.4, 2025 yılında ID.5 ile birlikte küresel çapta 163.400 adet satışa ulaştı. Yıllık bazda yüzde 27'ye yaklaşan bu artışa rağmen, yeni geri çağırma süreci markanın elektrikli araç algısı üzerinde kısa vadeli etki yaratabilir.

