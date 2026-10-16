Elektrikli araçlarda yangın riski: Volkswagen geri çağırmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, yüksek voltajlı batarya hücrelerindeki olası üretim hataları nedeniyle Almanya ve diğer Avrupa pazarlarında bazı elektrikli modelleri için geri çağırma hazırlığı yapıyor. Belirli hücrelerin aşırı ısınabileceği, en uç durumlarda ise yangın riski oluşabileceği belirtiliyor. Şirket, ilk önlem olarak etkilenen araçların şarj seviyesini yüzde 80 ile sınırlandırmayı planlıyor.

Hangi modeller etkilenebilir?

Aktarılan bilgilere göre incelemenin kapsamında, 2023-2025 yılları arasında üretilen Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 ve ID. Buzz modellerinin yanı sıra birkaç bin Cupra Born bulunabilir. Skoda modelleri ise mevcut kapsamın dışında kalıyor.

Volkswagen, geri çağırma işlemlerinin yapılacağını doğrulasa da Avrupa genelinde hangi modellerin ve kaç aracın etkilendiğine ilişkin kesin listeyi henüz açıklamadı. Kapsamın; üretim tarihi, batarya tedarikçisi ve hücre partisi üzerinden netleştirilmesi bekleniyor.

Batarya hücrelerinde üretim hatası tespit edildi

Volkswagen’in açıklamasına göre sorun, şirketin iç kalite kontrolleri sırasında ortaya çıktı. Bazı ID. ailesi araçlarında kullanılan batarya hücrelerinin, tedarikçi kaynaklı üretim hataları nedeniyle kalite standartlarını karşılamadığı belirlendi.

Etkilenen hücrelerin nadir durumlarda aşırı ısınabileceği ifade ediliyor. Yangın ihtimali de bulunduğundan, kalıcı çözüm uygulanana kadar şarj seviyesinin sınırlandırılması hedefleniyor.

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Şirket, etkilenen araçlara gönderilecek uzaktan yazılım güncellemesiyle (OTA) maksimum şarj seviyesini yüzde 80’e düşürmeyi planlıyor. Araç sahiplerine önümüzdeki günlerde ek bilgilendirme yapılacak.

İngiltere’de geri çağırma süreci başladı

İngiltere’de ise ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo modelleri için süreç başlamış durumda. Buradaki işlem, belirli bir tedarikçinin 2022-2025 döneminde ürettiği yüksek voltajlı bataryaları kapsıyor. İlk aşamada bu araçlarda da yüzde 80 şarj sınırı uygulanacak.

Kalıcı onarımın nasıl gerçekleştirileceği henüz netleşmedi. Servislerde şüpheli araçların yüksek voltajlı bataryalarının veya ilgili hücre modüllerinin incelenmesi öngörülüyor. Bu nedenle, şu aşamada tüm araçlarda batarya değişimi yapılacağını söylemek mümkün değil.

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Volkswagen yangın riski nedeniyle elektriklilerini geri çağıracak

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