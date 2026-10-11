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    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini dev mısır patlatma makinesinde pişirdi: İşte sonuç

    Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. AURA T6'yı sıra dışı bir dayanıklılık testine tabi tuttu. Araç dev bir tamburun içinde 160 derece sıcaklığa maruz bırakılarak 50 kez çevrildi.

    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini fırında pişirdi:İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in Çin'deki ortaklığı FAW-Volkswagen, yeni elektrikli SUV modeli ID. AURA T6 için otomotiv sektöründe eşine az rastlanır bir dayanıklılık gösterisine imza attı. Şirket, Çin pazarına özel olarak tasarladığı modeli dev bir mısır patlatma makinesini andıran düzeneğin içine yerleştirerek adeta pişirdi. Çamaşır makinesinde döner gibi bu devasa sistemde tam 50 kez çevrilen araç, zorlu bir dayanıklılık sınavından geçti.

    Öncelikle şuna açıklık getirelim. Çin'deki geleneksel mısır patlatma makineleri bizim bildiklerimizden oldukça farklı. Basınçlı bir hazneye benzeyen bu düzeneklerde mısır, yüksek sıcaklık altında sürekli dönen bir tamburda patlatılıyor. FAW-Volkswagen de ID. AURA T6'yı tam olarak böyle bir sistemin içine yerleştirerek dayanıklılık testine tabi tuttu.

    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini fırında pişirdi:İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    160 derecede 50 takla

    Sıra dışı test kapsamında yepyeni bir ID. AURA T6, fırın gibi ısıtılan dev bir siyah silindirin içine yerleştirildi. Açık alevlerle yaklaşık 160 dereceye kadar ısıtılan tamburun içinde araç tam 50 kez döndürülerek takla attırıldı.

    Ağır fırınlama ve takla atma sürecinin ardından, yüksek ısı ve mekanik kuvvetlerin etkisiyle aracın camlarında çatlaklar, başta tavan olmak üzere dış gövdesinde ise ciddi hasarlar oluştu. Buna karşın plastik aksamların, kapı kollarının ve farların erimemesi, lastiklerin ise aşırı sıcağa direnmesi dikkat çekti.

    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini fırında pişirdi:İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    Ancak testin en çarpıcı sonucu güvenlik ve yürüyen aksam tarafında görüldü. Yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korurken, yüksek voltajlı batarya alev almadı. Dışarıdan bakıldığında belirgin bir yıpranma göze çarpsa da ID. AURA T6 maruz kaldığı tüm bu zorlu koşullara rağmen kendi motor gücüyle hareket ederek alandan uzaklaşmayı başardı.

    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini fırında pişirdi:İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Test amacına ulaştı

    Volkswagen, gerçekleştirdiği bu ekstrem dayanıklılık testiyle batarya teknolojisinin ve mühendislik çözümlerinin en ağır stres koşullarında bile güvenliğini koruyabildiğini gözler önüne serdi. Sıra dışı tanıtım çalışmasının amacı, ID. AURA T6'nın tavan ezilmesine ve devrilmeye karşı korumasını (rollover protection) eğlenceli bir yöntemle sergilemek ve gövde dayanıklılığını ortaya koymaktı.

    Volkswagen yeni elektrikli otomobilini fırında pişirdi:İşte sonuç Tam Boyutta Gör
    Çin pazarı için özel olarak üretilen ID. AURA T6, markanın LiDAR sensörüyle donatılmış ilk SUV modeli olma unvanını taşıyor. Yerel olarak geliştirilen China Electronic Architecture (CEA) platformu üzerinde yükselen elektrikli araç, 129.900 yuan (yaklaşık 19.410 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.
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