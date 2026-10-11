Volkswagen yeni elektrikli otomobilini dev mısır patlatma makinesinde pişirdi: İşte sonuç

Öncelikle şuna açıklık getirelim. Çin'deki geleneksel mısır patlatma makineleri bizim bildiklerimizden oldukça farklı. Basınçlı bir hazneye benzeyen bu düzeneklerde mısır, yüksek sıcaklık altında sürekli dönen bir tamburda patlatılıyor. FAW-Volkswagen de ID. AURA T6'yı tam olarak böyle bir sistemin içine yerleştirerek dayanıklılık testine tabi tuttu.
160 derecede 50 takla
Sıra dışı test kapsamında yepyeni bir ID. AURA T6, fırın gibi ısıtılan dev bir siyah silindirin içine yerleştirildi. Açık alevlerle yaklaşık 160 dereceye kadar ısıtılan tamburun içinde araç tam 50 kez döndürülerek takla attırıldı.
Ağır fırınlama ve takla atma sürecinin ardından, yüksek ısı ve mekanik kuvvetlerin etkisiyle aracın camlarında çatlaklar, başta tavan olmak üzere dış gövdesinde ise ciddi hasarlar oluştu. Buna karşın plastik aksamların, kapı kollarının ve farların erimemesi, lastiklerin ise aşırı sıcağa direnmesi dikkat çekti.
Test amacına ulaştı
Volkswagen, gerçekleştirdiği bu ekstrem dayanıklılık testiyle batarya teknolojisinin ve mühendislik çözümlerinin en ağır stres koşullarında bile güvenliğini koruyabildiğini gözler önüne serdi. Sıra dışı tanıtım çalışmasının amacı, ID. AURA T6'nın tavan ezilmesine ve devrilmeye karşı korumasını (rollover protection) eğlenceli bir yöntemle sergilemek ve gövde dayanıklılığını ortaya koymaktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: