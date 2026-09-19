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    Volvo da fiziksel düğmelere geri dönüyor

    Volvo, müşterilerin dokunmatik ekranlı kontrollere yönelik artan eleştirileri üzerine otomobillerine fiziksel düğmeler ekleyecek. Ancak dokunmatik ekran, temel kontrol merkezi olmayı sürdürecek.

    Volvo da fiziksel düğmelere geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Volvo, gelecekteki otomobillerinin iç mekânlarında fiziksel düğmelere daha fazla yer vereceğini açıkladı. Şirketin bu kararı, müşterilerin dokunmatik ekran üzerinden kontrol sistemlerine yönelik artan eleştirilerinin ardından geldi.

    Markanın baş tasarımcısı Thomas Ingenlath, şirketin gelecek planlarını açıkladığı sunumda fiziksel kontrollere dönüş sinyali verdi. Ancak bu değişim, Volvo'nun tamamen geleneksel kumandalara döneceği anlamına gelmiyor.

    Dokunmatik ekran temel kontrol merkezi olmaya devam edecek

    Ingenlath, 20 yıl önceki Volvo modellerinde olduğu gibi çok sayıda düğme ve döner kumandanın geri dönmesini beklememek gerektiğini belirtti. Dokunmatik ekran, otomobilin çeşitli işlevlerini kontrol etmek için ana arayüz olmayı sürdürecek.

    Yeni yaklaşım, yalnızca dokunsal geri bildirimle kontrol edilmesi daha kolay olan bazı işlevler için fiziksel düğmeler eklenmesini öngörüyor. Ingenlath, bu kontrollerin aynı zamanda kullanıcılara premium bir his vermesinin amaçlandığını söyledi.

    Volvo da fiziksel düğmelere geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun planı, otomobil içindeki tüm kontrolleri fiziksel düğmelere taşımak yerine, dokunmatik ekran ile geleneksel kumandalar arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

    Öte yandan şirketin 2030 yılı sonuna kadar 13 yeni otomobil tanıtmayı planladığı daha önce açıklanmıştı. Bu genişleme, markanın 99 yıllık tarihindeki en büyük model gamı yenilemesi olacak.

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