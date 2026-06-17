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    Volvo, Google Gemini entegrasyonunu Türkiye'deki araçlarda kullanıma sundu

    Google Gemini entegrasyonu Türkiye’de de Google hizmetleri entegre edilmiş bağlantılı Volvo araçlarda kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı.               

    Volvo'da yeni dönem: Google Gemini artık Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Google Gemini, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki Volvo kullanıcılarına da aşamalı olarak sunulmaya başlandı. Sabit sesli komutların ötesine geçen yeni nesil yapay zekâ asistanı Gemini; doğal konuşmaları anlayabilen, bağlamı yorumlayabilen ve sürücünün ihtiyaçlarına göre yanıt verebilen gelişmiş bir deneyim sunuyor.

    Google Gemini entegrasyonu Türkiye’de de Google hizmetleri entegre edilmiş bağlantılı araçlarda kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Türkiye pazarında bu özellik, 2022 yılı ve sonrasında satışa sunulan 2023 model yılı Google altyapısına sahip ve bağlantılı Volvo otomobilerde destekleniyor. Bu sistem, güncellemenin başlamasıyla Türkiye’de şu anda uygun modellerde kademeli olarak aktif hale geliyor.

    Gemini ile sürücüler:

    • Seyahat planlarını konuşarak oluşturabiliyor,
    • Rota üzerindeki restoran ve mola noktaları hakkında detaylı bilgi alabiliyor,
    • Mesajlarını özetletebiliyor veya farklı dillerde hazırlatabiliyor,
    • Müzik ve medya tercihlerini ruh haline göre kişiselleştirebiliyor.

    Google’ın yeni nesil yapay zekâ asistanı, sürücünün dikkatini mümkün olduğunca yoldan ayırmadan bilgiye erişmesini sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimine katkıda bulunuyor.

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