Volvo’dan büyük atak: 2030’a kadar 13 yeni model geliyor

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Tam Boyutta Gör Volvo, kârlılığını artırmak ve küresel pazar payını iki katına çıkarmak amacıyla kapsamlı bir ürün atağı başlatıyor. Şirketin planı kapsamında 2030 yılına kadar 13 tamamen yeni model geliştirilecek. Bu araçlar farklı pazarlara yönelik olarak tasarlanırken elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacak.

7 model Avrupa ve Amerika için

Yeni modellerin yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere Batı pazarlarında satışa sunulacak. Diğer altı model ise Çin pazarına özel olarak geliştirilecek. Volvo, bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş ürünlerle farklı pazarlardaki müşteri beklentilerine daha iyi yanıt vermeyi hedefliyor.

Volvo kısa bir süre önce XC40, EX40, EC40 ve XC60 modellerinin güncellenmiş versiyonlarını tanıtmıştı. Şirket ayrıca XC60 ve XC90 için 200 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunan yeni bir şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi geliştirdi. Ancak açıklanan 13 yeni model, söz konusu kapsamlı makyaj operasyonlarından farklı olarak tamamen yeni araçlardan oluşacak.

Hepsi SUV olmayacak

Volvo, yeni ürün gamında mevcut SUV modellerinin ötesine geçeceğini açıkladı. Şirket, yeni araç segmentlerine giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda farklı gövde tiplerinin ürün gamına eklenmesi beklenirken station wagon modellerinin geri dönüşü de ihtimaller arasında yer alıyor.

Markanın tasarım anlayışındaki değişim, 2027 yılında tanıtılacak yeni bir konsept araçla gösterilecek. Yeni konsept, Volvo'nun gelecek dönem tasarım çizgisinin nasıl şekilleneceğine dair ilk ipuçlarını sunacak.

Batı ve Çin pazarları farklı olacak

Tam Boyutta Gör Volvo'nun Batı pazarlarına yönelik geliştireceği yeni modeller, EX90 ve ES90 modellerinde kullanılan SPA2 ile EX60 modelinin temelini oluşturan SPA3 mimarileri üzerinden geliştirilecek. Araçlarda HuginCore bilgi işlem platformu kullanılacak.

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Çin pazarı için geliştirilecek modellerde ise Geely ile iş birliği kapsamında ortak platformlar ve bölgeye özel bir teknoloji altyapısı tercih edilecek. Şirket, şu anda yüzde 10 seviyesinde bulunan Geely Grubu araçları arasındaki bileşen ortaklığını 2030 yılına kadar yüzde 30'a çıkarmayı amaçlıyor.

Volvo Başkanı ve CEO'su Hakan Samuelsson, yeni ürün planıyla birlikte markanın 2030 yılındaki showroomlarının önemli ölçüde değişeceğini belirtti. Samuelsson, Volvo'nun hedefini önde gelen premium otomobil markası olmak şeklinde ifade etti.

Volvo, pazar payını iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda elektrikli araçların sayısını da artıracak. Bununla birlikte tamamen elektrikli araçlara geçişe henüz hazır olmayan müşteriler için üçüncü nesil hibrit güç aktarma sistemleri sunulacak.

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Volvo’dan büyük atak: 2030’a kadar 13 yeni model geliyor

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