Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volvo’dan büyük atak: 2030’a kadar 13 yeni model geliyor

    Volvo, 2030’a kadar 13 yeni model geliştirecek. Elektrikli ve hibrit araçları kapsayan planla şirket, farklı gövde tiplerine yönelecek ve küresel pazar payını iki katına çıkarmayı hedefleyecek.

    Volvo’dan büyük atak: 2030’a kadar 13 yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Volvo, kârlılığını artırmak ve küresel pazar payını iki katına çıkarmak amacıyla kapsamlı bir ürün atağı başlatıyor. Şirketin planı kapsamında 2030 yılına kadar 13 tamamen yeni model geliştirilecek. Bu araçlar farklı pazarlara yönelik olarak tasarlanırken elektrikli ve hibrit motor seçenekleri sunacak.

    7 model Avrupa ve Amerika için

    Yeni modellerin yedisi Avrupa ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere Batı pazarlarında satışa sunulacak. Diğer altı model ise Çin pazarına özel olarak geliştirilecek. Volvo, bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş ürünlerle farklı pazarlardaki müşteri beklentilerine daha iyi yanıt vermeyi hedefliyor.

    Volvo kısa bir süre önce XC40, EX40, EC40 ve XC60 modellerinin güncellenmiş versiyonlarını tanıtmıştı. Şirket ayrıca XC60 ve XC90 için 200 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sunan yeni bir şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemi geliştirdi. Ancak açıklanan 13 yeni model, söz konusu kapsamlı makyaj operasyonlarından farklı olarak tamamen yeni araçlardan oluşacak.

    Hepsi SUV olmayacak

    Volvo, yeni ürün gamında mevcut SUV modellerinin ötesine geçeceğini açıkladı. Şirket, yeni araç segmentlerine giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda farklı gövde tiplerinin ürün gamına eklenmesi beklenirken station wagon modellerinin geri dönüşü de ihtimaller arasında yer alıyor.

    Markanın tasarım anlayışındaki değişim, 2027 yılında tanıtılacak yeni bir konsept araçla gösterilecek. Yeni konsept, Volvo'nun gelecek dönem tasarım çizgisinin nasıl şekilleneceğine dair ilk ipuçlarını sunacak.

    Batı ve Çin pazarları farklı olacak

    Volvo’dan büyük atak: 2030’a kadar 13 yeni model geliyor Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun Batı pazarlarına yönelik geliştireceği yeni modeller, EX90 ve ES90 modellerinde kullanılan SPA2 ile EX60 modelinin temelini oluşturan SPA3 mimarileri üzerinden geliştirilecek. Araçlarda HuginCore bilgi işlem platformu kullanılacak.

    Çin pazarı için geliştirilecek modellerde ise Geely ile iş birliği kapsamında ortak platformlar ve bölgeye özel bir teknoloji altyapısı tercih edilecek. Şirket, şu anda yüzde 10 seviyesinde bulunan Geely Grubu araçları arasındaki bileşen ortaklığını 2030 yılına kadar yüzde 30'a çıkarmayı amaçlıyor.

    Volvo Başkanı ve CEO'su Hakan Samuelsson, yeni ürün planıyla birlikte markanın 2030 yılındaki showroomlarının önemli ölçüde değişeceğini belirtti. Samuelsson, Volvo'nun hedefini önde gelen premium otomobil markası olmak şeklinde ifade etti.

    Volvo, pazar payını iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda elektrikli araçların sayısını da artıracak. Bununla birlikte tamamen elektrikli araçlara geçişe henüz hazır olmayan müşteriler için üçüncü nesil hibrit güç aktarma sistemleri sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ruhsatsız silah sahibinden medeniyet dediğin tek dişi canavar ne demek gümüşhane üniversitesi yorumları offence creator ne demek 1.5 dci en iyi motor yağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR A16
    MSI CROSSHAIR A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum