    Volvo'dan EX30 sahiplerine uyarı: Şimdilik %70'in üzerinde şarj etmeyin

    Volvo, bazı EX30 sahiplerine batarya yangını riskini azaltmak için araçlarını şimdilik %70’in üzerine şarj etmemelerini öneriyor ve etkilenen araçlar için geri çağırma hazırlıyor.

    Volvo'dan EX30 sahiplerine uyarı: %70'in üzerinde şarj etmeyin Tam Boyutta Gör
    Volvo, 2024’ten bu yana üretilen bazı EX30 modellerinin sahiplerine, olası batarya yangını riskini azaltmak için araçlarını şimdilik yüzde 70’in üzerine şarj etmemelerini tavsiye etti.

    Şirket, Single Motor Extended Range ve Twin Motor Performance versiyonlarında kullanılan 69 kWsa kapasiteli NMC bataryalarda hücrelerin aşırı ısınma riski tespit edildiğini açıkladı. Aşırı ısınan hücreler, batarya paketinin tamamına yayılabilecek bir yangına neden olabilir ve bu durum aracın geri kalanını da tehlikeye atabilir.

    Autocar'ın haberine göre Volvo, riskin nadir de olsa mevcut olduğunu, ancak bataryanın şarj seviyesi yüzde 70’in altında tutulduğunda bunun “önemli ölçüde azaldığını” belirtti. Sürücüler bu şarj kısıtlamasını EX30’un merkez ekranındaki şarj ayarları menüsünden yapabiliyor.

    Batarya hücreleri aşırı ısınırsa, dokunmatik ekranda “Tehlike! Batarya aşırı ısınıyor. Güvenli şekilde durun ve araçtan inin” şeklinde bir uyarı gösteriliyor.

    Volvo'dan EX30 sahiplerine uyarı: %70'in üzerinde şarj etmeyin Tam Boyutta Gör
    Volvo’nun paylaştığı verilere göre, bugüne kadar bildirilen olay sayısı, söz konusu bataryaya sahip 33 binden fazla EX30’un yalnızca yüzde 0,02’sine karşılık geliyor. Şirket, bu sorunla bağlantılı herhangi bir hasar bildirilmediğini de vurguladı. Etkilenen araçların servise çağrılarak gerekli düzeltmelerin yapılacağı açıklandı.

    Volvo yaptığı açıklamada, “Sorunlu araçları onarmak için en kısa sürede bir geri çağırma başlatmayı planlıyoruz. Bu süreçte, etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçerek şarj seviyelerini yüzde 70 ile sınırlamalarını istiyoruz. Çözüm hazır olduğunda tekrar bilgilendirme yapacağız. Diğer modeller etkilenmiyor ve EX30’un tüm versiyonları bu durumdan etkilenmiş değil” ifadelerini kullandı.

    Söz konusu problem, farklı batarya kimyası kullanan giriş seviyesi EX30 Single Motor versiyonunda bulunmuyor. Bu modelde 49 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alıyor.

