Volvo'dan EX30 sahiplerine uyarı: Şimdilik %70'in üzerinde şarj etmeyin

Şirket, Single Motor Extended Range ve Twin Motor Performance versiyonlarında kullanılan 69 kWsa kapasiteli NMC bataryalarda hücrelerin aşırı ısınma riski tespit edildiğini açıkladı. Aşırı ısınan hücreler, batarya paketinin tamamına yayılabilecek bir yangına neden olabilir ve bu durum aracın geri kalanını da tehlikeye atabilir.
Autocar'ın haberine göre Volvo, riskin nadir de olsa mevcut olduğunu, ancak bataryanın şarj seviyesi yüzde 70’in altında tutulduğunda bunun “önemli ölçüde azaldığını” belirtti. Sürücüler bu şarj kısıtlamasını EX30’un merkez ekranındaki şarj ayarları menüsünden yapabiliyor.
Batarya hücreleri aşırı ısınırsa, dokunmatik ekranda “Tehlike! Batarya aşırı ısınıyor. Güvenli şekilde durun ve araçtan inin” şeklinde bir uyarı gösteriliyor.
Volvo yaptığı açıklamada, “Sorunlu araçları onarmak için en kısa sürede bir geri çağırma başlatmayı planlıyoruz. Bu süreçte, etkilenen tüm kullanıcılarla iletişime geçerek şarj seviyelerini yüzde 70 ile sınırlamalarını istiyoruz. Çözüm hazır olduğunda tekrar bilgilendirme yapacağız. Diğer modeller etkilenmiyor ve EX30’un tüm versiyonları bu durumdan etkilenmiş değil” ifadelerini kullandı.
Söz konusu problem, farklı batarya kimyası kullanan giriş seviyesi EX30 Single Motor versiyonunda bulunmuyor. Bu modelde 49 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat batarya yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: