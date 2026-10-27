Volvo’dan EX60 teknolojilerini daha uygun fiyata sunacak yeni elektrikli model

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Volvo, 2027’de Avrupa pazarının ihtiyaçlarına odaklanan, yüksek satış hacmi hedefleyen yeni bir elektrikli model tanıtmayı planlıyor. Büyük ve ulaşılabilir fiyatlı olması amaçlanan otomobilin teslimatlarının, 2027 yazından sonra başlaması bekleniyor.

Yeni model, markanın bugüne kadarki en kapsamlı ürün hamlesinin başlangıcını oluşturacak. Volvo, 2030 sonuna kadar toplam 13 yeni araç sunmayı hedefliyor. Yalnızca 2027’de, Avrupa odaklı elektriklinin yanı sıra Çin pazarına özel iki modelin daha tanıtılması planlanıyor.

EX50 adıyla gelebilir

Yeni modelin EX50 adını alabileceği ve ilerleyen dönemde yakın zamanda makyajlanan EX40’ın yerini doldurabileceği belirtiliyor. Ancak modelin adı ve ürün gamındaki kesin konumu henüz resmiyet kazanmış değil.

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Mevcut EX40, 400 volt mimariye sahip CMA platformunu kullanıyor. Yeni otomobilin ise 2026’nın başında EX60 ile kullanıma giren SPA3 platformu üzerine geliştirilmesi bekleniyor. Bu altyapı, 800 volt elektrik mimarisiyle daha hızlı şarj ve uzun menzil hedeflerini destekliyor.

SPA3 tabanlı yüksek hacimli modellerin üretiminde, Volvo’nun Slovakya’nın Kosice kenti yakınlarındaki yeni elektrikli otomobil fabrikasının önemli rol üstlenmesi öngörülüyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 250 bin araca kadar çıkabilecek.

Yeni modelin fiyatı, boyutları, batarya seçenekleri ve menzili ise henüz açıklanmadı. Dolayısıyla “uygun fiyatlı” tanımının Volvo ürün gamında hangi seviyeye karşılık geleceği belirsizliğini koruyor.

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Volvo’dan uygun fiyatlı EX60 alternatifi: Yeni elektrikli geliyor

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