Volvo'nun 700 km menzilli elektrikli otomobili ES90 üretime girdi

Volvo'nun tamamen elektrikli yeni modeli ES90 resmi olarak üretime girdi. İsveçli markanın yeni amiral gemisi, tek şarjla 700 kilometreye kadar yol alabiliyor. Yapılan basın açıklamasına göre aracın üretimi Çin'in Chengdu şehrindeki fabrikada başladı.

Yakın zamanda Avrupa pazarında satışa sunulacak olan Volvo ES90, 71.990 euro'dan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekleyecek. Beş metrelik uzunluğa sahip liftback gövdesiyle E-segmentine giren araç, aerodinamik silüeti ve zarif çizgileriyle dikkat çekiyor.

Kokpitte sade ve teknolojik bir yaklaşım benimsenmiş. Bu kısımda ince dijital gösterge paneli ve devasa 14.5 inçlik dikey dokunmatik ekran öne çıkıyor. Bagaj hacmi ise 424 litreden, arka koltuklar yatırıldığında 733 litreye kadar ulaşıyor. Volvo'nun "en güvenli aracı" olarak lanse edilen ES90, en yeni elektronik sistemlerle donatılmış.

Menzil ve şarj hızı

Araç performans konusunda da oldukça iddialı. 245 beygir gücündeki arkadan itişli temel versiyonun yanı sıra, 442 ve 680 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli seçenekler sunuluyor. En güçlü seçeneğin 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.9 saniyede ulaşabildiğini belirtelim.

Yeni Volvo ES90, 92 kWh ve 106 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle geliyor. Buna göre menzil 640 ile 700 kilometre arasında değişiyor. Üstelik 350 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 80'ini sadece 20 dakikada doldurmak mümkün.

