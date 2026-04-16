Volvo Trucks, elektrikli çekicisi Volvo FH Aero Electric modelinin daha uzun menzilli yeni versiyonunu tanıttı. “Extended Range” olarak adlandırılan bu versiyon, tam şarjla yaklaşık 700 kilometre menzil sunabiliyor.

Söz konusu değer, standart versiyona kıyasla yaklaşık 100 kilometrelik bir artış anlamına geliyor. Gelişimin temelinde ise yeni nesil elektrik motorları, daha yüksek kapasiteli batarya ve iyileştirilmiş aerodinamik tasarım yatıyor.

Yeni FH Aero Electric Extended Range, tamamen yeniden geliştirilen elektrikli arka aks ile geliyor. Bu sistem; iki elektrik motoru, güç elektroniği bileşenleri ve 13 tonluk geleneksel aksı tek bir yapıda birleştiriyor. Konfigürasyona bağlı olarak sistem gücü 570 beygir (420 kW) veya 625 beygir (460 kW) seviyesinde sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Daha kompakt arka e-aks yapısı sayesinde araçta daha büyük bir batarya için alan yaratılmış durumda. Bu versiyonda müşteriler, altı veya sekiz adet L şekilli batarya modülü tercih edebiliyor. Maksimum kullanılabilir batarya kapasitesi ise 725 kWsa seviyesine ulaşıyor.

Yeni uzun menzilli model, MCS (Megawatt Charging System) şarj altyapısını destekliyor ve 700 kW’a kadar şarj gücü alabiliyor. Uygun bir megavat seviyesindeki DC hızlı şarj istasyonunda batarya %20’den %80’e yaklaşık 50 dakikada dolabiliyor. 350 kW gücündeki CCS hızlı şarj cihazı kullanıldığında ise aynı işlem yaklaşık 85 dakika sürüyor.

Volvo Trucks verilerine göre yeni modelin toplam yüklü ağırlığı 48 tona kadar çıkabiliyor. Taşıma kapasitesi ise 28 tona kadar ulaşıyor.

Volvo'nun elektrikli çekicisi artık 700 km menzil sunuyor

