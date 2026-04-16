Volvo'nun elektrikli çekicisi artık 700 km menzil sunuyor

Söz konusu değer, standart versiyona kıyasla yaklaşık 100 kilometrelik bir artış anlamına geliyor. Gelişimin temelinde ise yeni nesil elektrik motorları, daha yüksek kapasiteli batarya ve iyileştirilmiş aerodinamik tasarım yatıyor.
Yeni FH Aero Electric Extended Range, tamamen yeniden geliştirilen elektrikli arka aks ile geliyor. Bu sistem; iki elektrik motoru, güç elektroniği bileşenleri ve 13 tonluk geleneksel aksı tek bir yapıda birleştiriyor. Konfigürasyona bağlı olarak sistem gücü 570 beygir (420 kW) veya 625 beygir (460 kW) seviyesinde sunuluyor.
Yeni uzun menzilli model, MCS (Megawatt Charging System) şarj altyapısını destekliyor ve 700 kW’a kadar şarj gücü alabiliyor. Uygun bir megavat seviyesindeki DC hızlı şarj istasyonunda batarya %20’den %80’e yaklaşık 50 dakikada dolabiliyor. 350 kW gücündeki CCS hızlı şarj cihazı kullanıldığında ise aynı işlem yaklaşık 85 dakika sürüyor.
Volvo Trucks verilerine göre yeni modelin toplam yüklü ağırlığı 48 tona kadar çıkabiliyor. Taşıma kapasitesi ise 28 tona kadar ulaşıyor.