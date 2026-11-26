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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Volvo, Belçika'daki fabrikasında Aeon isimli insansı robotları eğitmeye başladı. Taklit yöntemiyle öğrenen Aeon, zorlayıcı ve tekrarlayan işleri üstlenecek. Tekerlekli tasarımı, kamera ve sensörleriyle dikkat çeken robot; parçaları yüksek hassasiyetle taşıyıp monte edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde Volvo, üretim hattındaki esnekliği ve ergonomiyi artırmayı hedefliyor. İnsansı robotların 2027 ortasında insanlarla birlikte çalışması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Otomotiv fabrikalarında robotlar uzun yıllardır üretimin önemli bir parçası. Ancak bugüne kadar çoğunlukla belirli hareketleri tekrarlayan robot kollarıyla sınırlı kalan otomasyon, yapay zeka sayesinde daha esnek sistemlere doğru ilerliyor. Üreticiler artık insanlarla aynı çalışma alanını paylaşabilen ve farklı görevleri yerine getirebilen insansı robotlara yöneliyor. Volvo da bu alandaki ilk adımlarını atarak fabrikalarında Aeon isimli insansı robotları kullanmaya hazırlanıyor.

Volvo, insansı robotları üretim hattına taşıyor

Volvo Cars, Belçika'nın Gent kentindeki fabrikasında Hexagon’a ait ilk Aeon robotlarını eğitmeye başladı. Şirket, tekrarlayan ve fiziksel açıdan zorlayıcı işleri bu robotlara devretmeyi hedefliyor. İlk aşamada belirli üretim görevlerini öğrenen robotların, 2027 yılının ortalarından itibaren gerçek üretim koşullarında insan çalışanlarla birlikte görev yapması planlanıyor.

Şirketin öncelikli hedefi, çalışanların sürekli tekrarlamak zorunda kaldığı ve ergonomi açısından zorluk oluşturan işleri otomatikleştirmek. Volvo, Aeon robotlarının mevcut üretim düzenine ve fabrikadaki otomasyon sistemlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Volvo, Aeon robotlarını eğitmek için taklit ederek öğrenme yönteminden yararlanıyor. Bu süreçte robotlara belirli parçaları alarak iki farklı sabitleme aparatına yüksek hassasiyetle yerleştirme görevi öğretiliyor.

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Eğitim ilerledikçe görevlerin zorluk seviyesi de artırılacak. Robotların birden fazla parçayı aynı süreçte işlemesi, üretim alanında hareket etmesi ve fabrikadaki otomatik sistemlerle etkileşim kurması hedefleniyor. Böylece Aeon robotlarının yalnızca önceden belirlenmiş tek bir hareketi tekrarlaması yerine, üretim ortamındaki farklı görevleri yerine getirebilmesi amaçlanıyor.

Aeon robotlarının teknik özellikleri neler?

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Volvo'nun tercih ettiği Aeon, insan vücuduna benzer bir tasarıma sahip olsa da ayakları bulunmuyor. Bunun yerine tekerlekler üzerinde hareket eden robot, 1,65 metre yüksekliğinde ve 60 kilogram ağırlığında. Saatte 8,6 kilometreye kadar ulaşabilen Aeon, 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Robotun çevresini algılaması ve parçaları hassas biçimde kavrayabilmesi için çeşitli kamera ve sensörler kullanılıyor. Bu donanımlar, üretim hattındaki nesnelerin konumunu belirlemesine ve görevlerini çevresindeki koşullara göre gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Volvo'nun bu adımı, otomotiv sektöründe giderek yaygınlaşan robotik otomasyon yatırımlarının bir parçası. BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Tesla, Toyota, Renault ve Çinli üreticiler BYD, Geely, NIO ile SAIC-GM halihazırda üretim tesislerinde belirli süreçlerde insansı robotları kullanıyor veya kullanmayı planlıyor.

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Volvo, otomobil üretiminde insansı robot kullanma başlıyor

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