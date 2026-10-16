Volvo, otonom sürüş için Nvidia’nın düşünebilen yapay zekasını kullanacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Volvo, Nvidia ile yaklaşık on yıla yaklaşan iş birliğini genişleterek otomobillerinde daha gelişmiş sürüş otomasyonu sunmaya hazırlanıyor. İsveç merkezli otomobil üreticisi, Nvidia'nın donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak otoyolların yanı sıra şehir içi yollarda da çalışabilen, eller serbest bir sürüş sistemi geliştirecek. Sistemin 2030’dan önce kullanıma sunulması planlanıyor.

Tesla FSD’ye benzeyecek

Yeni teknoloji, çalışma mantığı bakımından Tesla'nın Full Self-Driving (Denetimli) sistemine benzeyecek. Volvo'nun açıklamasına göre sistem, SAE Seviye 2++ olarak tanımlanıyor. Bu yapı, aracın trafik ışıkları, dur işaretleri ve korumasız sola dönüşler gibi karmaşık trafik senaryolarını sürücünün sürekli direksiyon veya pedal müdahalesi olmadan yönetebilmesini sağlayacak.

Bununla birlikte sistem üzerindeki sürücü sorumluluğu devam edecek. Nvidia'nın otomotiv bölümünün başındaki Ali Kani, geliştirilen teknolojinin Mercedes-Benz'in yeni CLA modelinde kullanıma sunduğu Nvidia destekli sürüş sistemine de benzeyeceğini belirtiyor.

Nvidia Hyperion ve Alpamayo teknolojileri kullanılacak

Volvo, yeni sürüş sisteminin temelinde Nvidia'nın Hyperion platformunu kullanacak. Platform, yüksek performanslı işlem donanımını ve aracın çevresini algılamasını sağlayan sensör mimarisini bir araya getiriyor. Kameralar, radarlar ve diğer sensörlerden gelen veriler, aracın çevresindeki nesneleri ve trafik koşullarını değerlendirmesine yardımcı olacak.

Sistemin yazılım tarafında ise Nvidia'nın Alpamayo yapay zeka ailesi görev alacak. Bu teknoloji, karmaşık yol koşullarını yorumlayarak aracın ne zaman hızlanması, fren yapması veya direksiyon yönünü değiştirmesi gerektiğini belirlemeyi amaçlıyor. Nvidia, Alpamayo’nun düşünebildiğini aktarmıştı.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Alpamayo'yu geleneksel sürüş yazılımlarıyla birlikte çalışacak şekilde tasarlıyor. Ali Kani'nin açıklamasına göre sistem, iki farklı yazılım yaklaşımını aynı anda kullanacak. Makine öğrenimiyle desteklenen klasik yazılımlar, kamera ve radar verilerinden yararlanırken Alpamayo'nun akıl yürütme yetenekleri daha karmaşık senaryoların değerlendirilmesine katkıda bulunacak.

BYD’de dönen ekran dönemi değişiyor: İşte yeni dev ekran 5 sa. önce eklendi

Sürüş teknolojilerinin yanı sıra Volvo, Nvidia’nın Halos güvenlik değerlendirme katmanını da kullanacak. Volvo'nun küresel yazılım mühendisliği bölümünün başındaki Alwin Bakkenes, şirketin sürücünün davranışlarını ayrıntılı biçimde analiz eden özel sistemler üzerinde çalıştığını da belirtiyor. Bu sistemler, standart sürücü izleme çözümlerinden daha kapsamlı analizler yaparak sürücünün durumunu ve davranışlarını değerlendirebilecek. Volvo, kendi güvenlik birikimini Nvidia'nın sürüş teknolojileriyle birleştirerek olası risklere karşı daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Kabin içi ve araç çevresi güvenliğinin yanı sıra Volvo’lar yol çalışmaları ve ileride karşılaşılabilecek tehlikeler gibi bilgileri diğer araçlarla paylaşabiliyor. Böylece bir otomobil, yalnızca kendi sensörlerinin algılayabildiği alanlarla sınırlı kalmadan ilerideki yol koşulları hakkında bilgi edinebiliyor. Bu yaklaşımın, sürüş sisteminin çevresini daha kapsamlı değerlendirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni teknoloji Volvo'nun tüm modellerine gelebilir

Volvo, yeni sürüş sistemini giriş seviyesinden üst sınıfa kadar geniş bir model yelpazesinde sunmayı hedefliyor. Teknolojinin yalnızca tamamen elektrikli otomobillerle sınırlı kalmayacağı, şarj edilebilir hibrit ve benzinli modellerde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Ancak şirket, sistemi ilk olarak hangi modelin kullanacağını henüz açıklamadı. Bununla yeni birlikte Nvidia altyapısını kullanan ilk Volvo’nun 2030’dan önce tanıtılacağı ifade ediliyor. İlk otomobilin ardından teknolojinin diğer modellere yayılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volvo, otonom sürüş için Nvidia’nın teknolojisini kullanacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: