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    Volvo rafa kaldırmıştı: Yeni Deepal S05'e LiDAR desteği geldi

    Changan bünyesindeki Deepal, yenilenen S05 modelini ön satışa sundu. LiDAR sensörü, 3nm çipli kokpit ve DeepSeek-R1 yapay zeka entegrasyonuyla öne çıkan elektrikli SUV 6 Ağustos'ta pazara çıkıyor.

    Volvo rafa kaldırmıştı: Yeni Deepal S05'e LiDAR desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Changan’ın elektrikli araç markası Deepal, küresel pazarda aylık ortalama 30.000 adetlik satış rakamlarına ulaşan popüler SUV modeli Deepal S05’in tamamen yenilenen versiyonunu resmi olarak ön satışa açtı. 5 farklı donanım paketiyle sunulan modelin ön satış fiyatları yaklaşık 17.600 dolar ile 22.300 dolar arasında değişiyor.

    Yenilenen Deepal S05, dış tasarımında kapalı ön ızgara yapısını korurken, akıcı çizgilere sahip "uçan gölge" tasarım dilini ve taç yaprak formundaki "Deepal Eye" LED far gruplarını benimsiyor. Krom çıtalarla optimize edilmiş gövde korumaları, çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve yeni 18 inçlik alaşım jantlar tasarıma tazelik katıyor.

    Volvo rafa kaldırmıştı: Yeni Deepal S05'e LiDAR desteği geldi Tam Boyutta Gör
    İç mekanda "Yüzen Yıldız Gemisi" teması hakim. Deri döşemeler ve ahşap görünümlü panellerle zenginleştirilen kokpitte, havalandırma menfezleri gizlenerek fiziksel kapı kolları ve 256 renkli ambiyans aydınlatması eklendi. Kabin merkezinde 15.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü yüzen multimedya ekranı yer alıyor.

    Yeni Deepal S05'in en dikkat çekici tarafı sahip olduğu teknolojik altyapı. Araç üst donanım seviyelerinde tavan kısmına entegre LiDAR sensörü ve toplam 26 adet yüksek hassasiyetli algılayıcı ile geliyor. Bu donanım; şehir içi sürüş, otoyol pilotu ve otonom park gibi 90’dan fazla işlevi kapsayan SDA Pilot akıllı sürüş sistemine güç veriyor.

    Volvo rafa kaldırmıştı: Yeni Deepal S05'e LiDAR desteği geldi Tam Boyutta Gör
    Akıllı kokpitte otomotiv standartlarında üretilmiş 3nm mimarili yeni nesil çip kullanılıyor. Deepal OS işletim sistemi, DeepSeek-R1 yapay zeka sistemiyle doğrudan entegre çalışıyor. Sistem, gerçek zamanlı yol görünümü sunan "dört harita birleşimi" şerit seviyesinde navigasyonu destekliyor.

    Güç, şarj ve depolama kapasitesi

    Pratiklik tarafında 37 farklı saklama alanı sunan araç, 492 litrelik çift katmanlı bagaj hacmine ek olarak 159 litrelik devasa bir ön bagaj alanı sağlıyor.

    Tam elektrikli versiyonda arkaya yerleştirilen XTDM67 kodlu sabit mıknatıslı senkron motor 272 beygir (202 kW) güç üretiyor. Araç 0'dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaşıyor.

    CATL hücrelerini ve markanın "Altın Çan" batarya teknolojisini kullanan S05, 520 km ve 620 km CLTC menzilleri sunuyor. 3C hızlı şarj desteği sayesinde batarya %30'dan %80 doluluğa 15 dakikada ulaşabiliyor.

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