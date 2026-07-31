Volvo rafa kaldırmıştı: Yeni Deepal S05'e LiDAR desteği geldi

Yenilenen Deepal S05, dış tasarımında kapalı ön ızgara yapısını korurken, akıcı çizgilere sahip "uçan gölge" tasarım dilini ve taç yaprak formundaki "Deepal Eye" LED far gruplarını benimsiyor. Krom çıtalarla optimize edilmiş gövde korumaları, çerçevesiz kapılar, yarı gizli kapı kolları ve yeni 18 inçlik alaşım jantlar tasarıma tazelik katıyor.
Yeni Deepal S05'in en dikkat çekici tarafı sahip olduğu teknolojik altyapı. Araç üst donanım seviyelerinde tavan kısmına entegre LiDAR sensörü ve toplam 26 adet yüksek hassasiyetli algılayıcı ile geliyor. Bu donanım; şehir içi sürüş, otoyol pilotu ve otonom park gibi 90’dan fazla işlevi kapsayan SDA Pilot akıllı sürüş sistemine güç veriyor.
Güç, şarj ve depolama kapasitesi
Pratiklik tarafında 37 farklı saklama alanı sunan araç, 492 litrelik çift katmanlı bagaj hacmine ek olarak 159 litrelik devasa bir ön bagaj alanı sağlıyor.
Tam elektrikli versiyonda arkaya yerleştirilen XTDM67 kodlu sabit mıknatıslı senkron motor 272 beygir (202 kW) güç üretiyor. Araç 0'dan 100 km/s hıza 6,3 saniyede ulaşıyor.
CATL hücrelerini ve markanın "Altın Çan" batarya teknolojisini kullanan S05, 520 km ve 620 km CLTC menzilleri sunuyor. 3C hızlı şarj desteği sayesinde batarya %30'dan %80 doluluğa 15 dakikada ulaşabiliyor.
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