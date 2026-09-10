Volvo XC40/EX40 yenilendi: Gemini entegrasyonu ve daha fazlası

EX90 esintili tasarım
Pazarda kaldığı uzun yıllara rağmen Volvo'nun dünya genelinde en çok satan modellerinden biri olmayı sürdüren 40 serisinde kaput, ön çamurluklar ve ön tampon baştan tasarlandı. Böylece araç çok daha keskin, yalın ve modern bir yüze kavuştu.
İkonik "Thor’un Çekici" LED far imzası inceltilerek yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Benzinli XC40 ile elektrikli EX40 arasındaki tek görsel fark ön ızgarada ortaya çıkıyor; elektrikli versiyonlarda kapalı ızgara yapısı korunuyor.
Kabinde dev ekran ve Gemini entegrasyonu
Araç içindeki en büyük değişim ekran ve bilgi-eğlence tarafında yaşandı. Kabinin merkezine 11.2 inç büyüklüğünde yeni ve daha hızlı bir dokunmatik ekran yerleştirildi.
Yeni bilgi eğlence sistemi doğrudan Google Gemini yapay zeka asistanı ile donatıldı. Sürücüler artık araçla doğal bir sohbet havasında konuşarak rota planlayabilecek, mesajlarını yönettirebilecek ve karmaşık sorularına yanıt alabilecek. Ek olarak sistem, yeni bir 360 derece 3D kamera donanımıyla destekleniyor.
Yenilenen güvenlik sistemleri
Motor seçenekleri tarafında ise mevcut yapı korunuyor. Volvo XC40'ın 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motordan güç alan 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 seçenekleri, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulmaya devam ediyor.
%100 elektrikli EX40 ve EC40 modellerinde ise arkadan itişli 248 beygirlik P5 Long Range versiyonu 520 km WLTP menzili sunarken, çift motorlu dört çeker 402 beygirlik P8 AWD versiyonu ise 482 km menzil vadediyor.
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