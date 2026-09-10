Volvo XC40/EX40 yenilendi: Gemini entegrasyonu ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Volvo, piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse 9 yıl geçen ve markanın satış bazında en kritik modelleri arasında yer alan 40 serisine kapsamlı bir makyaj operasyonu gerçekleştirdi. Benzinli XC40 ile tamamen elektrikli EX40 ve EC40 modelleri, markanın yeni amiral gemileri EX60 ve EX90’ın tasarım diline uygun olarak yenilendi.

EX90 esintili tasarım

Pazarda kaldığı uzun yıllara rağmen Volvo'nun dünya genelinde en çok satan modellerinden biri olmayı sürdüren 40 serisinde kaput, ön çamurluklar ve ön tampon baştan tasarlandı. Böylece araç çok daha keskin, yalın ve modern bir yüze kavuştu.

İkonik "Thor’un Çekici" LED far imzası inceltilerek yeni nesil matrix teknolojisiyle güncellendi. Benzinli XC40 ile elektrikli EX40 arasındaki tek görsel fark ön ızgarada ortaya çıkıyor; elektrikli versiyonlarda kapalı ızgara yapısı korunuyor.

Tam Boyutta Gör XC40 ve EX40’ın arka tarafında yeni LED stoplar, yeni bir tampon ve bagaj kapağı kullanılırken, coupe-SUV formundaki EC40'ın arka tasarımı korundu. Ayrıca yeni 18, 19 ve 20 inç jant seçenekleri eklendi.

Kabinde dev ekran ve Gemini entegrasyonu

Araç içindeki en büyük değişim ekran ve bilgi-eğlence tarafında yaşandı. Kabinin merkezine 11.2 inç büyüklüğünde yeni ve daha hızlı bir dokunmatik ekran yerleştirildi.

Yeni bilgi eğlence sistemi doğrudan Google Gemini yapay zeka asistanı ile donatıldı. Sürücüler artık araçla doğal bir sohbet havasında konuşarak rota planlayabilecek, mesajlarını yönettirebilecek ve karmaşık sorularına yanıt alabilecek. Ek olarak sistem, yeni bir 360 derece 3D kamera donanımıyla destekleniyor.

Yenilenen güvenlik sistemleri

Tam Boyutta Gör Volvo, güvenlik cephesinde daha yüksek çözünürlüklü kameralar, geliştirilmiş ultrasonik sensörler, gelişmiş radarlar ve yenilenen otonom acil frenleme/direksiyon müdahale yazılımlarını içeren en son Aktif Güvenlik Sistemi'ni araca entegre etti.

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Motor seçenekleri tarafında ise mevcut yapı korunuyor. Volvo XC40'ın 2.0 litrelik 4 silindirli turbo motordan güç alan 161 beygirlik B3 ve 194 beygirlik B4 seçenekleri, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla sunulmaya devam ediyor.

%100 elektrikli EX40 ve EC40 modellerinde ise arkadan itişli 248 beygirlik P5 Long Range versiyonu 520 km WLTP menzili sunarken, çift motorlu dört çeker 402 beygirlik P8 AWD versiyonu ise 482 km menzil vadediyor.

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Volvo XC40/EX40 yenilendi: Gemini entegrasyonu ve daha fazlası

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