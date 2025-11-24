Voyager 1, Dünya’dan 1 ışık günü uzaklığa ulaşıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Güneş Sistemi’nin dışına doğru geri dönüşsüz bir yolculuğa devam eden Voyager 1, kozmik bir başarının daha eşiğinde. 2026’nın sonlarına doğru Voyager 1, Dünya’dan gönderilen bir radyo sinyalinin uzay aracına ulaşmasının tam 24 saat süreceği mesafeye erişecek. Bu, insan yapımı bir aracın ulaştığı en uzak noktalardan biri olarak tarihe geçecek.

Işık hızının evrensel sınırı belirlediğini söyleyen Einstein’ın teorisi, gündelik ölçekte soyut görünse de, 299.388 km/saniye gibi devasa bir hız bile evrenin büyüklüğü karşısında yetersiz kalabiliyor. Özellikle milyonlarca kilometreyle ifade edilen uzaklıklarda, ışık hızının yavaşlığı daha da belirgin hale geliyor.

Voyager 1, yeni eşiklere uzanıyor

Bunun en bilinen örneklerinden biri, 50 yıldan uzun süre önce gerçekleşen Apollo görevleri. Ay ile Dünya arasındaki yaklaşık 363 bin kilometrelik mesafe nedeniyle, astronotların konuşmalarının karşı tarafa ulaşması 1,3 saniyelik bir gecikme yaratıyor, cevapların gelmesi toplamda 2,6 saniyeyi buluyordu. Bu gecikme, Mars görevlerinde 4 dakikaya, Jüpiter’de 52 dakikaya, Plüton’da ise 6,8 saate kadar çıkıyor. Bu nedenle derin uzay görevlerinde araçların yüksek otonomiye sahip olması gerekiyor. Aksi halde iletişimdeki gecikmeler operasyon için felakete neden olabilir.

1977’de fırlatılan Voyager 1, Jüpiter ve Satürn yakın geçişlerinin ardından Güneş Sistemi’nin dışına doğru tek yönlü bir rotaya girdi. Aşırı soğuk, yoğun radyasyon ve milyarlarca kilometrelik mesafeye rağmen neredeyse yarım yüzyıldır çalışmayı sürdüren araç, nükleer güç kaynağı tükenene dek görevine devam edecek. Düşen güç üretimi nedeniyle bilimsel aletlerinden feragat etmeye devam eden aracın 2036’ya kadar işlev kalması öngörülüyor.

Bugün itibarıyla Voyager 1, Dünya’dan yaklaşık 25,3 milyar km uzakta bulunuyor. Bu mesafede bir mesajın ulaşması 23 saat 33 dakika sürüyor. Yaklaşık bir yıl sonra, 15 Kasım 2026 civarında, uzay aracı 25,9 milyar km mesafeye erişerek “bir ışık günü” sınırını aşacak. Kardeş araç Voyager 2 bize biraz daha yakın, kendisi Dünya’dan 19,5 ışık saati uzaklıkta.

Tüm bu uzaklığa rağmen iki araçla iletişim halen NASA’nın Deep Space Network altyapısı üzerinden sağlanıyor. Ancak 2026’nın sonlarından itibaren Voyager 1’e gönderilen komutların onaylanması bile iki günü bulacağından, uzay aracı üzerindeki her işlem mühendisler için adeta “ağır çekimde” gerçekleşen bir operasyon haline gelecek.

