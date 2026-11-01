İnsanlığın en uzak uzay aracı Voyager 1, yeni bir rekora imza atmak üzere

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Tam Boyutta Gör NASA'nın yaklaşık 50 yıldır uzayda yolculuk yapan Voyager 1 uzay aracı, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşmaya hazırlanıyor. Başlangıçta yalnızca beş yıl sürmesi planlanan Jüpiter ve Satürn görevleri için geliştirilen uzay sondası, 18 Kasım 2026'da bu önemli eşiğe ulaşacak.

NASA'nın paylaştığı bilgilere göre Voyager 1, 18 Kasım 2026 tarihinde Türkiye saati ile 13:16:07'de Dünya'dan bir ışık günü uzaklıkta olacak. Bu tarihi ana dikkat çekmek isteyen kurum, uzay aracının bu mesafeye ulaşmasına kalan süreyi gösteren bir geri sayım sayacı da yayımladı.

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Voyager 1, 26 milyar kilometrelik mesafeye ulaşacak

Bir ışık günü, zaman dilimini değil, ışığın 24 saat boyunca katettiği mesafeyi ifade ediyor. Işık saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket ettiğinden bir ışık günü yaklaşık 26 milyar kilometreye karşılık geliyor.

Bu mesafenin büyüklüğünü anlamak için Dünya ile diğer gök cisimleri arasındaki uzaklıklara bakmak yeterli. Ay, Dünya'dan ortalama 384 bin 400 kilometre uzakta bulunurken Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yaklaşık 149,6 milyon kilometre. Voyager 1'in ulaşacağı bir ışık günü mesafesi, bu iki uzaklığın da çok ötesinde kalıyor.

1977 yılında fırlatılan Voyager 1, başlangıçta Güneş Sistemi'nin dev gezegenlerini incelemek amacıyla tasarlanmıştı. Jüpiter ve Satürn'ü ziyaret eden uzay aracı, görev süresinin çok ötesine geçerek yıldızlararası uzaydaki yolculuğunu sürdürüyor.

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Voyager 1, Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa ulaşmaya hazırlanıyor

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