VPN Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

VPN (Virtual Private Network) Türkçe karşılığı sanal özel ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. VPN yani sanal özel ağlar yaşadığımız şu dönemlerde oldukça fazla ilgi görmekte ve birçok kullanım alanına sahip bulunmaktadır. Özellikle girilmesi engellenen internet sitelerine erişim sağlayan ve aynı zamanda internet bağlantılarını hızlandırma gibi birçok ilgi çeken özelliğe sahip olan bu sistem, oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda kullanımı oldukça artan bu sistemin ise kullanımı gittikçe zorlaştırılmaktadır.



Günümüz çerçevesinde çoğu ülke için VPN kullanımı yasal olarak görülmektedir. Fakat gün geçtikçe bu durumun yani VPN kullanımın yasal olma durumu değişecek gibi görünmektedir. Bilindiği üzere İran ve Çin gibi ülkeler bu tür sistem sağlayıcılarının kullanımını engellemekte ya da tercihen bu sistemleri oldukça sıkı bir kontrol ile izlemektedir. Bundan ötürü VPN sistem sağlayıcısının, mevcut bir şekilde sıkıntıları olan bir ülkede ya da ileriki zamanlarda sorun teşkil edebilecek herhangi bir ülkede bilgisinin olmaması gerekiyor.

Genel olarak endişe edilen durum, diğer ülkelerde de bu konularda düzenleme yapılması ve bu sistem sağlayıcılarının önüne herhangi bir engel getirilmesi olarak görülmektedir. Çoğu VPN sistem firmaları ABD ve Avrupa yasaları gibi kuralların uygulamada olmadığı yerlerde işine devam etmektedir. VPN sistem sağlayıcıların yapması gereken ise teknik işler yani sistem kullanıcılarının genel olarak güvenli ve gizli kalmasını sağlamaktır.



Günümüzde çoğu VPN sistem servisi işini tam olarak yapmayarak bu gibi teknik unsurları önemsemiyor. Eğer bu sistemlere en az bir kere bile olsun başvurduysanız ilk başta kullanım şartlarının karşınıza çıktığını görmüşsünüzdür. Orada dikkat ettiyseniz bu gibi sistemlerin sizin giriş bilgilerinizi ve IP adreslerini gördüğünü ve kayıt altında tuttuklarını görmüşsünüzdür. Burada bu gibi işlemleri önlemek için şifreli disk imajları kullanarak çalışan dedicated denilen sunucu sistemlerinin kullanılması ile kullanıcıların profillerinin hafızada kalıcı bir şekilde bulunmamasıdır.



Aklınızda bir VPN sağlayıcı kullanmak var ise dikkat etmeniz gereken durumlar da mevcut demektir. Kullanmak istediğiniz sistemin hizmet sağlayıcısına bazı özellikler bakımından dikkat etmekte fayda olabilmektedir.



VPN Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:



• Sistemin belirli bir veri yerinin sorunla karşılaşıp tehlike oluşturması oldukça olası bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada güvenliğinizi daha da garantiye alarak dört taneye kadar basamak bulunduran bağlantı.



• TrackStop filtresi: Daha basit bir deyişle DNS filtresi. Kullanılan cihazlardaki reklam içeriklerini, dorun yarabilecek olan yazılım sistemlerini önleyen sunucu bağlantılı DNS filtresidir.



• IPv6 desteği sağlanıyor olmalı ve sonsuz sayılı çoklu bağlantı.



• Yapay zeka tabanlı yönlendirme: Diğer bir önemli olan alt yapı sistemi olarak karşımıza yapay zeka tabanlı yönlendirme çıkmaktadır. Burada amaç kullanıcı bağlanımlarının sistemin dayandığı yere göre belirtileceği belirtilmektedir. VPN sistem ağı içindeki yoğunluk belirlenen sunucunun en yakın VPN sağlayıcı sunucusuna çevrilir.



VPN sitemlerini kullanırken bağlantıyı sağlayan yazılım sistemlerin kalitesinin düşük olması veya güvenilir olmaması ve bunlara ek olarak iyi yapılandırılmaması kullanıcılar için güvenlik tehlikeleriyle bağlantı kaynaklı sorunlara da yol açacaktır. Programlardaki bazı VPN yazılım sistemleri normalde mevcut olan normal internet bağlantı kalite ve hızından daha düşük seviyelerde bir bağlantıya sebep olmaktadır. Bu sistemlerdeki yazılımlar aynı zamanda yazılımın bazen sunucu tarafından tehdit unsuru olarak saptanmasına neden olabilmektedir. Ve böyle bir olayda internet üzerinde bazı siteler girişi engelleyebilmekte ve bloke sorunu olarak karşınıza çıkabilmektedir. Bu durum aynı zamanda sıkı bir güvenlik testine sebep olabilmektedir.

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