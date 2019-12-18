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    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?

    Web siteniz için seçebileceğiniz en popüler hosting servislerinden biri olan VPS (Virtual Private Server); bir sunucunun kaynaklarının sanallaştırma teknolojisi ile, kullanıcılar arasında.....
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    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Web siteniz için seçebileceğiniz en popüler hosting servislerinden biri olan VPS (Virtual Private Server); bir sunucunun kaynaklarının sanallaştırma teknolojisi ile, kullanıcılar arasında paylaştırılması anlamına gelir.

    Sanallaştırma teknolojisi ile hosting firmanız; sunucunuzun işletim sistemi üzerine sanal bir katman kurar. Bu katman sunucuyu sanal olarak parçalara ayırarak her kullanıcının kendi işletim sistemini ve yazılımını kullanmasını sağlar. Bu yüzden VPS ; sanal özel sunucu olarak adlandırılır.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    VPS sayesinde bellek, disk alanı, CPU çekirdeği gibi kaynakları diğer kullanıcılarla paylaşmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, root erişimine sahip olmak için özel bir sunucu kiralamak  yerine, VPS ile bunu çok daha düşük maliyetle yapabilirsiniz.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Bellek veya işlem gücü gibi sunucu kaynaklarının limiti garanti edildiğinden, kullanılabilir kaynaklarda dalgalanma olmaz. Web siteniz büyüdükçe, RAM, CPU, disk alanı, bant genişliği gibi sunucu kaynaklarınızı kolaylıkla yükseltebilirsiniz.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Sunucudaki her kullanıcı kendi işletim sistemini kullandığı için, işletim sisteminizi başkalarıyla paylaşmamış olursunuz. Böylece sunucunuzdaki dosyalarınıza , başka hiçbir web sitesi erişemez. Dahası, sunucunuzun diğer kullanıcılarına ait sorunlar ve trafik dalgalanmaları web sitenizi etkileyemez.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Apache, PHP, and MySQL gibi eklentilerle sunucunuzda gereksinimlerinize uyacak şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca, yüklediğiniz uygulamalar nedeniyle sistemi yeniden başlatmanız gerekirse bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz çünkü VPS sunucuları diğer kullanıcılar etkilenmeden yeniden başlatılabilmektedir.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Dosyalarınız ve veritabanınız aynı fiziksel sunucuda bulunan diğer kullanıcılara kilitli olduğundan VPS; hem komşu sitelerden tamamen korunmanızı hem de dilediğiniz güvenlik protokolünü uygulamanızı sağlar. Bu nedenle online satış siteleri gibi ziyaretçilerine ait hassas verileri toplayan web siteleri açısından VPS; güvenlik ihlalleri riski azaltan bir bariyer olarak değerlendirilebilir.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Geniş içerikli bir web siteniz varsa, web sitenizin yavaş yüklenmesinden ve performans düşüklüğünden şikayetçiyseniz, belli dönemlerde site trafiğinizin artması söz konusu oluyorsa ya da web sitenizin günlük trafiği yoğunsa; VPS sizin için harika bir çözüm olabilir.

    VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?
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    Ancak bir VPS sunucusu ile yapılabilecekler, performans odaklı web sitelerini barındırmakla sınırlı değildir:

    • Güvenli ve kolay erişilebilir yedeklemeler oluşturmak
    • Önemli dosyaların kopyalarını depolamak
    • Yeni bir yazılımı, işletim sistemi kurulumlarını ya da donanımsal bileşenleri test etmek
    • Makul sayıda eş zamanlı kullanıcıya online oyunlar için  ev sahipliği yapmak
    • VPS'i e-posta ya da VOIP sunucusu olarak kullanmak
    • Web uygulamalarını yaymak
    • Kendi sunucunuzla web sitesi kullanıcılarına hosting kiralamak
    • Bilgisayarınızın fiziksel kaynaklarını tükettiğinden Torrent etkinliklerinizi VPS'e taşıyarak, bilgisayarınızı geri kazanmak
    • Dosyaları gerçek zamanlı olarak eşlemeyi sağlayan Dropbox gibi, güvenli bir kişisel servis kurmak gibi çok sayıda ve farklı amaç için VPS sunucular kullanılabilir.


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    labtek38 27 dk.
    Online oyunum İçin bot çalıştıracağım ucuz bir vps bilen var mı?
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    kreat 1 sa.
    Peki bu serverı uzaktan da olsa kişisel bilgisayar olarak kullanırsak, girdiğimiz web siteleri vps üzerinden erişim sağladığımızı anlayabilir mi?
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    smart1978 1 sa.
    Eksi yanlari bahsedilmemis bir reklam :) ...
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    murdocklawless 1 sa. smart1978
    Kimin reklamı yapılmış?
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