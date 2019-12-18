VPS Nedir? VPS Ne İşe Yarar?

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Web siteniz için seçebileceğiniz en popüler hosting servislerinden biri olan VPS (Virtual Private Server); bir sunucunun kaynaklarının sanallaştırma teknolojisi ile, kullanıcılar arasında paylaştırılması anlamına gelir.



Sanallaştırma teknolojisi ile hosting firmanız; sunucunuzun işletim sistemi üzerine sanal bir katman kurar. Bu katman sunucuyu sanal olarak parçalara ayırarak her kullanıcının kendi işletim sistemini ve yazılımını kullanmasını sağlar. Bu yüzden VPS ; sanal özel sunucu olarak adlandırılır.

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VPS sayesinde bellek, disk alanı, CPU çekirdeği gibi kaynakları diğer kullanıcılarla paylaşmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca, root erişimine sahip olmak için özel bir sunucu kiralamak yerine, VPS ile bunu çok daha düşük maliyetle yapabilirsiniz.

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Bellek veya işlem gücü gibi sunucu kaynaklarının limiti garanti edildiğinden, kullanılabilir kaynaklarda dalgalanma olmaz. Web siteniz büyüdükçe, RAM, CPU, disk alanı, bant genişliği gibi sunucu kaynaklarınızı kolaylıkla yükseltebilirsiniz.

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Sunucudaki her kullanıcı kendi işletim sistemini kullandığı için, işletim sisteminizi başkalarıyla paylaşmamış olursunuz. Böylece sunucunuzdaki dosyalarınıza , başka hiçbir web sitesi erişemez. Dahası, sunucunuzun diğer kullanıcılarına ait sorunlar ve trafik dalgalanmaları web sitenizi etkileyemez.

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Apache, PHP, and MySQL gibi eklentilerle sunucunuzda gereksinimlerinize uyacak şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca, yüklediğiniz uygulamalar nedeniyle sistemi yeniden başlatmanız gerekirse bunu istediğiniz zaman yapabilirsiniz çünkü VPS sunucuları diğer kullanıcılar etkilenmeden yeniden başlatılabilmektedir.

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Dosyalarınız ve veritabanınız aynı fiziksel sunucuda bulunan diğer kullanıcılara kilitli olduğundan VPS; hem komşu sitelerden tamamen korunmanızı hem de dilediğiniz güvenlik protokolünü uygulamanızı sağlar. Bu nedenle online satış siteleri gibi ziyaretçilerine ait hassas verileri toplayan web siteleri açısından VPS; güvenlik ihlalleri riski azaltan bir bariyer olarak değerlendirilebilir.

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Geniş içerikli bir web siteniz varsa, web sitenizin yavaş yüklenmesinden ve performans düşüklüğünden şikayetçiyseniz, belli dönemlerde site trafiğinizin artması söz konusu oluyorsa ya da web sitenizin günlük trafiği yoğunsa; VPS sizin için harika bir çözüm olabilir.

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Ancak bir VPS sunucusu ile yapılabilecekler, performans odaklı web sitelerini barındırmakla sınırlı değildir:

Güvenli ve kolay erişilebilir yedeklemeler oluşturmak

Önemli dosyaların kopyalarını depolamak

Yeni bir yazılımı, işletim sistemi kurulumlarını ya da donanımsal bileşenleri test etmek

Makul sayıda eş zamanlı kullanıcıya online oyunlar için ev sahipliği yapmak

VPS'i e-posta ya da VOIP sunucusu olarak kullanmak

Web uygulamalarını yaymak

Kendi sunucunuzla web sitesi kullanıcılarına hosting kiralamak

Bilgisayarınızın fiziksel kaynaklarını tükettiğinden Torrent etkinliklerinizi VPS'e taşıyarak, bilgisayarınızı geri kazanmak

Dosyaları gerçek zamanlı olarak eşlemeyi sağlayan Dropbox gibi, güvenli bir kişisel servis kurmak gibi çok sayıda ve farklı amaç için VPS sunucular kullanılabilir.