Meta, VR başlığını gözlüğe dönüştürdü: İşte yeni Meta VR Glasses

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Meta, sanal gerçeklik deneyimini klasik başlıklardan çok daha kompakt bir forma taşıyan yeni Meta VR Glasses modelini Meta Connect kapsamında tanıttı. Gözlük formundaki cihaz, işlemci ve batarya gibi bileşenleri harici bir birime taşıyarak yalnızca 100 gramlık bir gövde sunuyor. Meta VR Glasses, gelecek yılın başlarında 1.299 dolar fiyatla satışa çıkacak.

VR başlığından çok daha hafif

Meta VR Glasses, Quest serisindeki deneyimi daha küçük bir gövdeye taşımayı amaçlıyor. Cihazın kendisi yalnızca 100 gram ağırlığında. Bu değer, Meta Quest 3'ün yaklaşık beşte biri seviyesinde. Gözlüğün ince yapısı, XREAL'ın yeni nesil ekran gözlüklerine benzer bir tasarım anlayışı sunuyor.

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Gözlükteki işlem gücü ve batarya ise ayrı bir harici işlem birimine aktarılıyor. Yaklaşık 300 gram ağırlığındaki bu birim cepte taşınabilecek boyutlarda tasarlanıyor. Üzerinde 12 GB RAM, 128 GB depolama ve microSD kart yuvası bulunuyor. Meta, medya oynatma sırasında işlem biriminin yaklaşık 3 saat pil ömrü sunduğunu ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtiyor.

Gözlük tarafında ise 5K çözünürlüklü, 2.412 x 2.288 piksel ve 120 Hz yenileme hızına sahip micro-OLED ekran bulunuyor. Görüş alanı yatayda 70 derece ile sınırlı. Meta VR Glasses'ın merkezinde Qualcomm'un yeni Snapdragon Reality Elite işlemcisi, XR2 Gen 3 yer alıyor. Cihaz, Meta'nın Quest işletim sistemi altyapısını kullanıyor.

Meta VR Glasses, çevrenin renkli görüntüsünü gözlüğe aktarmak ve hareket takibini gerçekleştirmek için altı harici kamera kullanıyor. Buna ek olarak göz hareketlerini takip eden dört dahili kamera bulunuyor.

Gözlükte renkli görüntü aktarımı sayesinde kullanıcı gerçek dünyayı görürken sanal içerikleri de aynı ortamda görüntüleyebiliyor. Bu yapı, sanal ekranları gerçek çevrenin üzerine yerleştirmeye ve bilgisayar ekranlarını gözlüğün önünde sanal pencereler halinde kullanmaya imkan sağlıyor.

Bununla birlikte cihaz, kontrol için klasik kumandalara ihtiyaç duymuyor. Meta'nın sisteminde ellerin hareketleri temel etkileşim yöntemi olarak kullanılıyor. Kullanıcılar masanın üzerine sanal bir klavye yerleştirerek yazı yazabiliyor ve arayüzü el hareketleriyle kontrol edebiliyor. Ayrıca isteyen kullanıcılar Touch Plus kontrolcülerini bağlayarak mevcut Quest oyunlarını da oynayabilecek. Meta, çıkış döneminde el hareketleriyle kontrol edilebilen 75'ten fazla oyun sunmayı planlıyor.

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Meta ayrıca gözlüğün iris tanıma ile biyometrik kilit açma özelliğine sahip olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar sanal ortamda arkadaşlarıyla iletişim kurabilecek ve kendilerinin dijital bir "hologram" temsili üzerinden görüşebilecek. Gözlüklerin üzerine normal numaralı gözlük takmak mümkün görünmüyor ancak Meta, kullanıcıların reçeteye özel lens ve çerçeve sipariş edebileceğini belirtiyor.

İçerik tüketimi için her şey var

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Meta, gözlüğü film izleme, bilgisayarla çalışma ve çoklu görev gibi kullanım alanlarını kapsayan bir eğlence ve üretkenlik platformu olarak da sunuyor. Cihaz Dolby Vision, Dolby Atmos ve IMAX Enhanced desteğine sahip. Disney+ tarafında kasım ayından itibaren VR deneyimine yönelik genişletilmiş görüntü oranı desteği sunulması planlanıyor. ESPN ise üniversite futboluyla başlayarak 8K yayın desteği getirecek. İlerleyen dönemde NBC Sports ve MLB gibi platformlardan da yeni içeriklerin gelmesi bekleniyor.

Meta ayrıca yüzlerce 3D filmin satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlayacak. Disney+ ve Peacock gibi uygulamalarda da 3D içerikler bulunacak. Şirket bunun yanında National Geographic'in gelecek yıl 180 derece 3D video içeren yeni bir uygulama çıkaracağını açıkladı.

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Bir diğer yenilik ise VR Enhanced Cinema formatı olacak. Bu formatta 3D filmlerdeki bazı görsel efektler kullanıcının gerçek çevresine taşınarak daha sürükleyici bir görüntü oluşturulacak. Avengers: Infinity War ve Star Wars: Episode IV – A New Hope filmlerinin gelecek yıl bu formatta sunulması planlanıyor.

Vision Pro’yu daha kompakt hale getiriyor

Meta VR Glasses'ın tasarımında Apple Vision Pro'nun yaklaşımından esinlenen birçok özellik bulunuyor. Harici işlem birimi, el hareketleriyle kontrol, göz takibi, iris tanıma ve 3D içerik desteği bu benzerlikler arasında yer alıyor.

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Ancak Meta, bu deneyimi çok daha hafif bir cihazla sunuyor. 100 gramlık gözlük, Vision Pro'nun yaklaşık 600-800 gramlık gövdesinden belirgin şekilde daha hafif. İşlem biriminin ek 300 gramlık ağırlığı hesaba katıldığında bile yükün önemli bölümü baş yerine cepte taşınıyor.

Meta VR Glasses fiyatı ne kadar?

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Meta VR Glasses, 2027 ilkbaharında 1.299 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat, Apple Vision Pro'nun ilk çıkışındaki 3.499 dolarlık seviyenin oldukça altında.

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VR gözlük Meta VR Glasses tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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