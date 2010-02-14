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VTX3D, Radeon HD 5570 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor gibi TUL firmasının bir markası olan ve benzer şekilde sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan VTX3D, ürün gamını ATi Radeon HD 5570 ile güncelliyor. Firmanın tanıtımı yapılan yeni modeli, AMD tarafından hazırlanan referans tasarımdan farklı olarak tam boyutlu baskılı devre kullanıyor. 40nm Redwood GPU'sundan güç alan ve DirectX 11 desteği sunan yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ekran kartı, yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Fanlı soğutma kullanan VTX3D Radeon HD 5570, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Teknik özellikleri ve düşük güç tüketimiyle daha çok medya bilgisayarlarında kullanılması beklenen ekran kartı, 80$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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x1650 9 yıl
DDR3 olsa iyi olurdu
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Huzur_02 9 yıl
DDR2 kullanması beni şaşırttı
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_bluescream_ 9 yıl
ddr2 hala varmı onlardan yau?
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99hellboy 9 yıl
ddr 2 kadar başınıza taş düşsün emi ne güzel pcb yapmışsın ram de bi arıza çıkarmasan olmaz demi vtx -tul - powecolor her neysen işte
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CoreXXX 9 yıl
ddr2 olması kötü ancak 60-65 dolara satılan 9500gt yi almakmı umu mantıklı. neredeyse 3 e katlıyor performans olrak bu kart onu.
ayrıca vtx ucuz satmak için ddr2 kullanmış dicem ama şu an ddr2 ddr3 den daha pahalı:D
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Tesla 9 yıl
Ram gerçekten yavaş olmuş, katılıyorum. Ancak 9600 gt'de 64 paralel işlemci birimi var. 5570'de ise 400. 9600'den biraz daha düşük performanslı bu kart ancak piyasada DDR3 bellekli versiyonları da mevcut.
Ama alt ya da üst seviyede ATI aldı yürüdü. Dx11 destekli ucuz kartları piyasada rakipsiz. Nvidia artık patlama da yapsa kaybettiği pazarı kazanması zor görünüyor. en azından "normal" kullanıcılar için. yani bir karta 2 bin lira harcamayan insanlar için. Tabi insanların "ATI sorunlu" gibi saçma hikayelere inanması nvidia'ya hala yarıyor.
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yenerbalcı 9 yıl
1GB DDR2 128Bit çöp kart

80 usd fiyata sunması


80- 90 usd ye güç girişi olmayan 9600GT DDR3 256Bit ( 59 watt ) satılıyor
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatlı olmuş yani
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Trecc11 9 yıl

yenerbalcı

1GB DDR2 128Bit çöp kart

80 usd fiyata sunması


80- 90 usd ye güç girişi olmayan 9600GT DDR3 256Bit ( 59 watt ) satılıyor




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