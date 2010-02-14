VTX3D, Radeon HD 5570 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu

PowerColor gibi TUL firmasının bir markası olan ve benzer şekilde sadece AMD tabanlı ekran kartları hazırlayan VTX3D, ürün gamını ATi Radeon HD 5570 ile güncelliyor. Firmanın tanıtımı yapılan yeni modeli, AMD tarafından hazırlanan referans tasarımdan farklı olarak tam boyutlu baskılı devre kullanıyor. 40nm Redwood GPU'sundan güç alan ve DirectX 11 desteği sunan yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 400x paralel işlem birimine ve 1GB DDR2 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan ekran kartı, yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunuyor. Fanlı soğutma kullanan VTX3D Radeon HD 5570, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Teknik özellikleri ve düşük güç tüketimiyle daha çok medya bilgisayarlarında kullanılması beklenen ekran kartı, 80$ seviyesinden satışa sunuluyor.