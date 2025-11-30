Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vücudundaki mikroçipin şifresini unutan sihirbazdan ders niteliğinde hikaye

    Vücuduna yerleştirdiği mikroçipin şifresini unutan sihirbazın yaşadığı ilginç teknoloji sorunu, ders niteliğinde bir hikayeye tanıklık yapıyor. İşte detaylar:  

    Vücudundaki mikroçip şifresini unutan sihirbazın ilginç hikayesi Tam Boyutta Gör
    Vücuda yerleştirilen teknolojiler giderek yaygınlaşırken, vücuda implant edilen mikroçip konusu hem ilgi çekiyor hem de yeni güvenlik tartışmalarını gündeme getiriyor. ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan sihirbaz ve moleküler biyolog Zi Teng Wang, bu alanda beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Wang, yıllar önce tamamen eğlence amaçlı olarak eline yerleştirdiği mikroçipin şifresini unuttu.

    Biyoçip Güvenliği ve Unutulan Şifrelerin Yarattığı Riskler

    Wang, yaşadığı sorunu sosyal medya hesabında yayınladığı bir gönderiyle açıkladı. Paylaşımında, başparmak ve işaret parmağı arasında yer alan mikroçipin röntgen görüntüsüne de yer verdi. RFID teknolojisi kullanan bu çip, temelde yakın mesafeden veri aktarımı yapabilen küçük bir elektronik bileşen. Wang, bu çipi ilk olarak sahne gösterilerinde kullanmayı planladığını söyledi. Seyircilerin telefonlarını eline yaklaştırmasıyla aktive olan küçük sürprizler tasarlamayı amaçlıyordu. Ancak bu fikrin sahne performansına beklediği katkıyı sağlamadığını fark etti. İnsanların telefonlarındaki RFID okuyucularının çoğu zaman kapalı olması ya da okuyucu alanının bulunmasının zor olması, gösterinin etkisini azaltıyordu.

    Başlangıçtaki bu performans denemelerinin ardından Wang, mikroçipi farklı amaçlarla yeniden programlamaya başladı. Bir dönem bu çipe bir Bitcoin cüzdan adresi tanımladı ve daha sonra çip, telefonu çipe yaklaştıran kişinin ekranda bir komik görsel görmesini sağlayacak şekilde ayarlandı. Fakat yıllar içinde görsel bağlantısı silinince Wang çipi yeniden yazmak istedi. Tam bu noktada büyük bir sorun ortaya çıktı. Çipi kilitlemek için koyduğu şifreyi tamamen unutmuştu. Şifreye erişememek, çipi işlevsiz hâle getirdi ve vücudunda taşıdığı teknolojiye ulaşmasını imkansız hâle getirdi.

    Wang’ın teknolojiyle ilgilenen arkadaşları durumu değerlendirdiğinde, çipin kilidini açmanın neredeyse imkansız olacağını belirtti. Tek çözüm, avucuna günlerce RFID okuyucu bağlayıp tüm olası kombinasyonları denemekti. Bu işlem yalnızca zaman alıcı değil, aynı zamanda pratik olmaktan da çok uzaktı. Bu nedenle çip, şifresi unutulmuş hâlde Wang’ın elinde durmaya devam ediyor. İronik olan ise, yıllar sonra görsel bağlantısının yeniden aktif hâle gelmesi. Yani çip hâlâ bir şeyler gösterebiliyor, fakat sahibi kendi verisine ulaşamıyor.

    Bu ilginç hikaye, implant teknolojilerinin gündelik hayata entegre edilirken düşünülmesi gereken birçok yönü olduğuna işaret ediyor. Elon Musk’ın Neuralink projesi gibi beyin implantlarının ticarileşmeye yaklaştığı bir dönemde, cihazların uzun vadeli güvenliği, şifre yönetimi ve yazılım desteği kritik önem taşıyor ve bu olay, implant güvenliğinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 1 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ecu resetleme ne işe yarar kredi kartına para gönderme kılçıksız balık en iyi lpg'li araçlar samsung telefon bilgisayara bağlanmıyor şarj oluyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Neo 6
    OMIX O1 Neo 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600
    Casper Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum