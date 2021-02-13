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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi

    Bilim insanları vücut sıcaklığından yararlanarak enerji üretebilen hatta hasarlandığında kendini tamir edebilen deneysel yüzük geliştirdi. Yeni yapının 5 volta kadar enerji üretebileceği düşünülüyor.
    13 Şubat 2021, 14:30 (4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi
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    Termoelektrik sistemler olarak adlandırılan ve ısı enerjisinden yararlanarak elektrik üreten sistemler uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir alanı oluşturuyor. Söz edilen alan dünyanın en küçük buzdolaplarından akıllı telefonları şarj edebilen tavalara kadar geniş bir ölçekte çalışılıyor.

    Şimdi ise bilim insanları vücut sıcaklığından yararlanarak enerji üretebilen hatta hasarlandığında kendini tamir edebilen deneysel yüzük geliştirdi.

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    Yüzük

    Yeni geliştirilen yüzük 2018 yılında üretilen teknolojiyi temel alıyor ve University of Colorada ( UC ) kurumu araştırmacıları üzerinde termoelektrik jeneratör sayesinde vücut ısısını elektriğe dönüştürebilen yüzüğü daha da geliştirmekle birlikte yüzüğün yapısında sıvı yapıda metal nano kablolar bulunuyor ve söz edilen kabolalar poliimin tabakanın üzerinde bulunan termoelektrik çiplerle bağlantı sağlıyor. Yeni yüzüğün her bir santimetrekare yüzeyden 1 volt enerji üretebildiği ve bu enerjinin akıllı bileklikler ve saatler gibi giyilebilir teknolojiler için yeterli olabileceği öne sürülüyor. 

    Ayrıca Bkz. "Sprey olarak uygulanması hedeflenen yerli aşı çalışmaları başladı"

    Bilim insanları geliştirilen yapının tıpkı Lego parçaları gibi yan yana dizilerek örüntü oluşturabileceğini ve böylece bileklik boyutunda bir dizi cihazın yaklaşık olarak 5 volt enerji üretebileceğini iddia ediyor.

    Son olarak yeni cihazların tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretildiğini belirtelim. Yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://advances.sciencemag.org/content/7/7/eabe0586 https://www.colorado.edu/today/2021/02/10/thermoelectric Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tolgahan22 (tolgahan yılmaz) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Isidan enerji üretimi vücut sözkonusu oldugunda pekte düşünülebilir veya kullanılabilir bir degil gibi görünüyor zira enerjinin uretimi kadar hayati birsey varsa oda depolamasi. Saatler icin kullanima cevirebilirlerse piyasada ciddi soz sahibi olabilir
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    B berkandinçay 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zihni Sinir procesi gibi maaşşala
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    _ _KAPLAN_ (halil kaplan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Matrix gerçek oluyor desene
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    okayynn (Okan Ü.) 4 gün ( Mesaj Silindi ) _KAPLAN_
    bizim uzay görevi aslında güneşi karartmak olacak. Çok ileri görüşlü liderimiz var. Maksat makineleri kökten çözmek.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    80 lerin gırgır dergisi geldi aklıma :D
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