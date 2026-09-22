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    Elektrikli araç siparişleri patlayan Volkswagen, benzinli araç üretimini yavaşlatıyor

    Almanya'da elektrikli otomobil talebi benzinli modelleri geride bıraktı. Volkswagen, elektrikli araç satışlarının patlaması üzerine benzinli modellerin üretimindeki fazla mesaileri iptal etti.

    VW'de dengeler değişti: Elektrikli siparişleri benzinlileri geçti Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, Almanya iç pazarında elektrikli araç talebinin bir anda içten yanmalı motorlu araçları geçmesiyle üretim planlarını altüst etmek zorunda kaldı. Automobilwoche’nin haberine göre; talepteki bu değişim öngörülenden çok daha hızlı gerçekleşti. Sonuç olarak Volkswagen, benzinli ve dizel modellere olan ilginin düşmesi nedeniyle devasa üretim kapasitesiyle baş başa kaldı.

    Yıllık üretim hedeflerini revize eden marka, "Volkswagen’in kalbi" olarak bilinen 88 yıllık tarihi Wolfsburg fabrikasındaki planlanmış ek mesai vardiyalarını tamamen iptal etti. Golf, Tiguan ve Tayron modellerinin üretildiği dev tesiste yıllık üretimin 600 bin adedin üzerine çıkması beklenirken, hedefler 580 bin adet seviyesine çekildi.

    Öte yandan ikonik model Golf için de tarihi bir süreç işliyor. 2027’nin sonlarına doğru ikonik Golf’ün üretimi Almanya’dan alınarak Meksika’daki Puebla fabrikasına kaydırılacak.

    ID. Polo üretimi için ek vardiya

    Benzinli cephesinde mesailer iptal edilirken, markanın elektrikli üretim üslerinde tam tersi bir yoğunluk yaşanıyor. Emden Fabrikası'nda D-segmenti elektrikli ID.7 liftback ve Tourer modellerine gelen yoğun talep nedeniyle en az iki ek vardiya planlanıyor. Makyajlı ve yeni adıyla arkadan itişli ID.3 Neo modeline olan talep artışı da dikkat çekiyor.

    Günün yıldızı ise şüphesiz ID. Polo oldu. İspanya'da üretilen ve German Car of the Year (GCOTY) ödüllerinde "Bütçe" kategorisinde rakiplerini geride bırakan ucuz elektrikli model, Avrupa genelinde 40 bin sipariş barajını aşarak yüzleri güldürdü.

    VW'de dengeler değişti: Elektrikli siparişleri benzinlileri geçti Tam Boyutta Gör
    Yakıt fiyatlarındaki artış da tüketicilerin tam elektrikli araçlara geçişini hızlandırırken, Volkswagen önümüzdeki dönemde tanıtacağı daha da uygun fiyatlı "ID. up!" (ismi henüz netleşmedi) modeliyle bu ivmeyi artırmayı hedefliyor.

    İşin ironik kısmı ise bu satış patlamasının Volkswagen yönetimini tam anlamıyla mutlu etmemesi. Elektrikli otomobillerin kar marjları, geleneksel benzinli ve dizel araçlara kıyasla halen oldukça düşük. Yüzyılın en büyük tasarruf ve kısıntı programını uygulayan şirket için daha az karlı olan elektrikli araçların daha çok satması, mali tablolar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

    Ayrıca elektrikli otomobiller, karmaşık içten yanmalı motorlara kıyasla daha az mekanik parçaya ve daha az işçiliğe ihtiyaç duyuyor. Bu durum, tamamen benzinli altyapısına göre inşa edilmiş Alman fabrikalarının mevcut istihdam ve kapasiteyle üretim yapmasını imkansız kılıyor.

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