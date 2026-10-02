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    VW destekli Gotion katı hal bataryada çıtayı yükseltti: Hedef fiyat açıklandı

    Volkswagen destekli Gotion, katı hal bataryalarda enerji yoğunluğunu 400 Wh/kg seviyesine çıkarmayı ve uzun vadede maliyeti 150 dolar/kWh seviyesine indirmeyi hedefliyor.

    VW destekli Gotion katı hal bataryada çıtayı yükseltti Tam Boyutta Gör
    Çinli batarya üreticisi Gotion High-tech, katı hal bataryaların geliştirilmesine yönelik yeni hedeflerini açıkladı. Şirket, Jinshi adlı katı hal hücrelerinde 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor. Gotion daha önce sülfür bazlı katı hal hücreleri için 350 Wh/kg seviyesini hedef olarak açıklamıştı. Yeni hedefin seri üretime yakın hücrelerde ne zaman yakalanacağı ise henüz bilinmiyor.

    400 Wh/kg ve 150 dolar/kWh hedefi

    Şirketin uzun vadeli maliyet hedefi de netleşiyor. Gotion, katı hal bataryalarda watt-saat başına yaklaşık 1 yuan, yani kWh başına yaklaşık 150 dolar seviyesine inmeyi planlıyor. Bu maliyetlerin düşürüldüğünü ancak halen LFP hücrelerden 2 kat daha pahalı olacakları anlamına geliyor.

    Gotion'ın katı hal batarya teknolojisindeki çalışmaları yeni bir aşamaya taşınıyor. Şirket, 2025 yılında yıllık 0,2 GWh kapasiteli pilot üretim hattını devreye aldı. Burada üretilen tamamen katı hal hücrelerin araçlara entegre edilerek gerçek yol koşullarında test edildiği belirtildi. Bu nesil hücrelerde enerji yoğunluğu 350 Wh/kg olarak açıklanmıştı.

    Gotion, üretim kapasitesini artırmak için Mart 2026'da yıllık 2 GWh kapasiteli katı hal batarya üretim hattının tasarımını tamamladı. Şirket 2024 yılında yaptığı açıklamada küçük ölçekli üretime 2027'de başlamayı, seri üretime ise 2030'da geçmeyi planladığını duyurmuştu.

    Gotion, katı hal bataryaların ticarileşmesinin önündeki teknik engelleri aşmak için malzeme tarafındaki çalışmalarını da genişletiyor. Şirket, 2026'nın başında BASF ile katı hal bataryalarda kullanılacak yüksek performanslı malzemeler konusunda iş birliği yaptı. İki şirket, ticarileşme sürecindeki teknik sorunları çözmek ve gelecekteki pazar lansmanı için ortak çalışmalar yürütmek üzere anlaşmaya vardı. Gotion ayrıca geliştirdiği hücrelerde güvenlik testlerinin sürdüğünü belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre hücreler, delme ve yüksek sıcaklık testlerinde duman veya alev oluşmadan testleri tamamladı.

    Gotion Çin'de beşinci sırada

    VW destekli Gotion katı hal bataryada çıtayı yükseltti Tam Boyutta Gör

    Volkswagen'in de hissedarı olduğu Gotion High-tech, küresel ölçekte 20 üretim tesisi işletiyor. Şirket, Ağustos 2026'da Çin'de 4,61 GWh kurulu batarya kapasitesine ulaştı ve China EV DataTracker verilerine göre ülkedeki üreticiler arasında beşinci sırada yer aldı.

    Volkswagen, Gotion'daki en büyük hissedar konumunda bulunuyor. İki şirket arasındaki iş birliğinin Avrupa'ya da taşınması planlanırken üç ortak girişimi kapsayan daha kapsamlı bir anlaşma üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

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