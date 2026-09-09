Volkswagen Grubu'nda şok karar: İtalyan efsanesi Ducati satılabilir

Şirket yetkilileri, öz iş modeline doğrudan finansal ve stratejik katkı sağlamayan yan faaliyetlerin üçte birinin satılacağını veya yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından gündeme bomba gibi düşen iddia ise Ducati'nin satışı oldu.
"Ducati’yi konuşmak zorundayız"
Volkswagen Grubu bünyesinde Audi çatısı altında faaliyet gösteren İtalyan motosiklet efsanesi Ducati için ayrılık çanları çalıyor. Audi CEO’su Gernot Döllner, Bloomberg’e yaptığı açıklamada değerlendirme süreci kapsamında Ducati’nin geleceğini de masaya yatırmak zorunda olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Stratejik değerlendirme sürecimizin bir parçası olarak Ducati hakkında da konuşmamız gerekecek. Ancak şu an için alınmış nihai bir karar yok."
1926 yılında kurulan ve 2012 yılında Volkswagen Grubu bünyesine katılan Ducati, finansal olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde bir önceki yıla göre %7 kayıpla 50.895 adet motosiklet teslimatı yapıldı. En çok satan modeller 13.873 adetle Multistrada, 10.606 adetle Panigale ve 5.814 adetle Scrambler oldu.
Audi ABD’de fabrika arama derdinde
Gelişmeler bununla da sınırlı değil. ABD pazarındaki yüksek gümrük vergileri nedeniyle zorlanan Audi, rakipleri BMW ve Mercedes’in aksine Amerika’da doğrudan bir üretim tesisine sahip değil.
CEO Gernot Döllner, vergilerin getirdiği maliyet yükünü hafifletmek adına en azından bazı SUV modellerinin üretimini ABD’ye kaydırmayı değerlendirdiklerini doğruladı. Üretimin Volkswagen’in Tennessee’deki fabrikasında veya gruptan Scout markasının Güney Karolina’da kurduğu yeni tesiste gerçekleşebileceği konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: